Taraftarlarına geride bıraktığımız sezonun izlerini unutturmak için sezona iddialı bir kadro ile başlayan Fenerbahçe'de, takıma transferi toplam 4.1 milyon Euro'ya (27 milyon TL) mal olan yıldız futbolcudan beklenen verim alınamadı. İşte detaylar...