Fenerbahçe'de 27 milyonluk hayal kırıklığı! Bekleneni veremedi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'de 27 milyonluk hayal kırıklığı! Bekleneni veremedi

Taraftarlarına geride bıraktığımız sezonun izlerini unutturmak için sezona iddialı bir kadro ile başlayan Fenerbahçe'de, takıma transferi toplam 4.1 milyon Euro'ya (27 milyon TL) mal olan yıldız futbolcudan beklenen verim alınamadı. İşte detaylar...

13 Şubat 2020 Perşembe 08:36 Güncelleme: 13.02.2020 08:36
Fenerbahçe'de 27 milyonluk hayal kırıklığı! Bekleneni veremedi

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, performansıyla taraftarlar nezdinde hayal kırıklığına neden oldu.

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Fenerbahçe'de 27 milyonluk hayal kırıklığı! Bekleneni veremedi

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin Kayserispor'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek renklerine bağladığı Deniz Türüç, sarı-Lacivertlilerden yıllık 1.6 milyon Euro maaş alıyor.

Fenerbahçe'de 27 milyonluk hayal kırıklığı! Bekleneni veremedi

Kanarya'ya toplam 4.1 milyon Euro (27 milyon TL)'ya mal olan Deniz Türüç buna rağmen beklenen performansın çok altında kaldı.

Fenerbahçe'de 27 milyonluk hayal kırıklığı! Bekleneni veremedi

Ligde forma giydiği 16 karşılaşmada sadece 2 gol atabilen yıldız oyuncu 16 maçın sadece 7'sinde ilk 11'de şans buldu.

Fenerbahçe'de 27 milyonluk hayal kırıklığı! Bekleneni veremedi

Deniz Türüç 9 maçta ise oyuna sonradan dahil oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın gözüne bir türlü girmeyi beceremeyen sarı-lacivertli futbolcu ayrıca Türkiye Kupası'nda 7 maç oynarken fileleri de 2 kez havalandırdı.

Fenerbahçe'de 27 milyonluk hayal kırıklığı! Bekleneni veremedi

Hollanda doğumlu olan 27 yaşındaki futbolcu, futbola Twente altyapısında başladı. 2015'te Kayserispor'a transfer olan deneyimli yıldız, sezon başında da Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe'de 27 milyonluk hayal kırıklığı! Bekleneni veremedi
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