Maç sonu olay sözler! 'Kırklareli maçında oynasın diye alınmadı' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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Maç sonu olay sözler! "Kırklareli maçında oynasın diye alınmadı"

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Kırklarelispor'u 1-0 yenerek yarı finale yükselen taraf oldu. Bu karşılaşmayı değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihlerini eleştirdi. İşte o yazı...

12 Şubat 2020 Çarşamba 07:57 Güncelleme: 12.02.2020 07:57
Maç sonu olay sözler! Kırklareli maçında oynasın diye alınmadı

Fenerbahçe sahaya, "Türk Futbolu için uyanma vakti" yazan bir pankartla çıktı. Peki sizce kimlerin uyanması gerekiyor?

1- TFF için uyanma vakti
2- MHK için uyanma vakti
3- Ersun Yanal için uyanma vakti
4- Fenerbahçeli bazı futbolcular için uyanma vakti
5- Adalet için uyanma vakti

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Maç sonu olay sözler! Kırklareli maçında oynasın diye alınmadı

Bakınız dostlar; işler her geçen gün daha da karışıyor. Bir düdük yüzünden abi- kardeşle kavga ediyor. Bir an evvel Türk futbolunda adaletin sağlanması, kayırmacılığın bitmesi gerekiyor.

Maç sonu olay sözler! Kırklareli maçında oynasın diye alınmadı

İlla benim takımım şampiyon olacak düşüncesinden kurtulmalıyız. İyi oynayan kazansın, kötüsü alt lige gitsin. Lakin sonucu düdükler belirlemesin artık. Ben şuna eminim Süper Ligde hiçbir takım haketmediğini almak istemez. Hepsi büyük, köklü camialar...

Maç sonu olay sözler! Kırklareli maçında oynasın diye alınmadı

"FALETTE KIRKLARELİ MAÇINDA OYNASIN DİYE ALINMADI"

Fenerbahçe sezon başından bu yana Jailson'un stoper oynadığı maçlarda onun bireysel hatalarıyla 13 puan kaybetmiş. Yönetim çok büyük zorluklarla Falette'yi transfer etti. Ne için? Yaraya merhem olsun diye... Kırklareli maçında oynamak için değil!

Maç sonu olay sözler! Kırklareli maçında oynasın diye alınmadı

Dün baktım; güçlü, kuvvetli, kolay pes etmeyen ve sol ayağını son derece iyi kullanan bir oyuncu... Artık Ersun Yanal'ın elindeki kadroyu kullanması gerekiyor. Semih'e yıllarca, "Nöbetçi golcü" dedik, Mevlüt sadece, "kupa golcüsü" olmasın.

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