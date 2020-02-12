"FALETTE KIRKLARELİ MAÇINDA OYNASIN DİYE ALINMADI"

Fenerbahçe sezon başından bu yana Jailson'un stoper oynadığı maçlarda onun bireysel hatalarıyla 13 puan kaybetmiş. Yönetim çok büyük zorluklarla Falette'yi transfer etti. Ne için? Yaraya merhem olsun diye... Kırklareli maçında oynamak için değil!