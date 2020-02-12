HaberlerGaleriMaç sonu olay sözler! "Kırklareli maçında oynasın diye alınmadı"
Maç sonu olay sözler! "Kırklareli maçında oynasın diye alınmadı"
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Kırklarelispor'u 1-0 yenerek yarı finale yükselen taraf oldu. Bu karşılaşmayı değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihlerini eleştirdi. İşte o yazı...
12 Şubat 2020 Çarşamba 07:57
Güncelleme: 12.02.2020 07:57
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe sahaya, "Türk Futbolu için uyanma vakti" yazan bir pankartla çıktı. Peki sizce kimlerin uyanması gerekiyor?
1- TFF için uyanma vakti 2- MHK için uyanma vakti 3- Ersun Yanal için uyanma vakti 4- Fenerbahçeli bazı futbolcular için uyanma vakti 5- Adalet için uyanma vakti
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bakınız dostlar; işler her geçen gün daha da karışıyor. Bir düdük yüzünden abi- kardeşle kavga ediyor. Bir an evvel Türk futbolunda adaletin sağlanması, kayırmacılığın bitmesi gerekiyor.
İlla benim takımım şampiyon olacak düşüncesinden kurtulmalıyız. İyi oynayan kazansın, kötüsü alt lige gitsin. Lakin sonucu düdükler belirlemesin artık. Ben şuna eminim Süper Ligde hiçbir takım haketmediğini almak istemez. Hepsi büyük, köklü camialar...
Fenerbahçe sezon başından bu yana Jailson'un stoper oynadığı maçlarda onun bireysel hatalarıyla 13 puan kaybetmiş. Yönetim çok büyük zorluklarla Falette'yi transfer etti. Ne için? Yaraya merhem olsun diye... Kırklareli maçında oynamak için değil!
Dün baktım; güçlü, kuvvetli, kolay pes etmeyen ve sol ayağını son derece iyi kullanan bir oyuncu... Artık Ersun Yanal'ın elindeki kadroyu kullanması gerekiyor. Semih'e yıllarca, "Nöbetçi golcü" dedik, Mevlüt sadece, "kupa golcüsü" olmasın.