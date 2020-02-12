Fenerbahçe yönetiminde Ersun Yanal rahatsızlığı!

KENDİMİZİ AVUTMAYALIM



Ersun Yanal'ın özellikle bazı tercihlerinden dolayı yönetim kurulu toplantısında eleştirildiği ortaya çıktı. Yanal'ın Jailson ve Tolga Ciğerci'de ısrar etmesinin anlamsız olduğunu söyleyan yöneticiler, ''Ayrıca iyi futbol oynuyoruz diye kendimizi avutmamamız lazım. Puan farkı açılıyor. Sonrasında çok geç olacak. Artık sonuç odaklı, sadece kazanma odaklı oynamalıyız. Bu da doğru tercihlerle olur'' dediler.