Fenerbahçe yönetiminde Ersun Yanal rahatsızlığı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe yönetiminde Ersun Yanal rahatsızlığı!

Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertli takımda Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarından sadece 1 puan alınması camianın moralini bozdu. Üst üste önemli maçlara çıkacak olan Fenerbahçe'de kurmaylar, Alanyaspor maçı sonrası bir toplantı gerçekleştirirken, teknik direktör Ersun Yanal hedef tahtasında olan isimdi.
12 Şubat 2020 Çarşamba 06:38
Fenerbahçe yönetiminde Ersun Yanal rahatsızlığı!

Üst üste yaşanan puan kayıpları şampiyonluk yarışında sarı-lacivertli takımı geride bıraktı. Süper Lig'de topladığı 38 puanla 6. sırada yer alan Fenerbahçe'de artık hataya yer yok.

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Fenerbahçe yönetiminde Ersun Yanal rahatsızlığı!

MKE Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan sarı-lacivertliler, bir sonraki hafta Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek. Hakem hatalarından dert yanan sarı-lacivertlilerde Alanyaspor maçı sonrası bir toplantı gerçekleştirildi.

Fenerbahçe yönetiminde Ersun Yanal rahatsızlığı!

Takvim'in haberine göre, Ligin ikinci yarısı ile birlikte Fenerbahçe aleyhine olan hakem hatalarından rahatsız olan ve son Alanya maçı sonrasında isyan bayrağını çeken Sarı- Laciverli yönetimin yaptığı son toplantıda teknik direktör Ersun Yanal da eleştirilerden nasibini aldı.

Fenerbahçe yönetiminde Ersun Yanal rahatsızlığı!

KENDİMİZİ AVUTMAYALIM

Ersun Yanal'ın özellikle bazı tercihlerinden dolayı yönetim kurulu toplantısında eleştirildiği ortaya çıktı. Yanal'ın Jailson ve Tolga Ciğerci'de ısrar etmesinin anlamsız olduğunu söyleyan yöneticiler, ''Ayrıca iyi futbol oynuyoruz diye kendimizi avutmamamız lazım. Puan farkı açılıyor. Sonrasında çok geç olacak. Artık sonuç odaklı, sadece kazanma odaklı oynamalıyız. Bu da doğru tercihlerle olur'' dediler.

Fenerbahçe yönetiminde Ersun Yanal rahatsızlığı!

YANAL: YENİ BİR SERİ LAZIM

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal yaptığı konuşmada, ''Haksızlıklar ve kaybettiğimiz puanlar oyuncuyarımı psikolojik olarak etkiledi. Bunu 4-5 maçlık seri galibiyetle aşacağız'' dedi.

Fenerbahçe yönetiminde Ersun Yanal rahatsızlığı!
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