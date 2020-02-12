Ozan Tufan'a 3 talip birden! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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Ozan Tufan'a 3 talip birden!

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla sivrilen oyunculardan olan Ozan Tufan için İngiliz kulüpleri sıraya girdi. İngiliz futbol siteleri Fenerbahçe'nin yıldızına Everton, Southampton ve Sunderland'ın talip olduğunu yazdılar. Haberde bu transfere en büyük engelin sözleşmesindeki 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olduğu da ifade edildi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 06:37
Ozan Tufan'a 3 talip birden!

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bu yıl başında yeniden Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, performansıyla tekrar eski günlerine geri döndü.

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Ozan Tufan'a 3 talip birden!

Gösterdiği performansla adından söz ettiren ve yeni sezonda sarı lacivertli yönetim tarafından yeni sözleşme imzalayan Ozan Tufan'a 3 İngiliz ekibi kanca attı.

Ozan Tufan'a 3 talip birden!

Everton, Southampton ve Sunderland'ın Ozan'ın menajeri ile temasa geçtiği ve zemin yokladığı öğrenildi. İngiliz basını bu transfer için en önemli engelin ise F.Bahçe'nin talebi olacağını yazdı.

Ozan Tufan'a 3 talip birden!

SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'ın serbest kalma bedelini 20 milyon Euro olarak belirlediği ancak 3 kulübün bu rakamın inmesini istediği ifade edildi.

Ozan Tufan'a 3 talip birden!

İNDİRİM İSTİYORLAR!

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan için fazla bir indirime gitmesinin beklenmediği en fazla 18 milyon Euro'ya kadar ineceği de haberde ifade edildi.

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