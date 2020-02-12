Ozan Tufan'a 3 talip birden!

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla sivrilen oyunculardan olan Ozan Tufan için İngiliz kulüpleri sıraya girdi. İngiliz futbol siteleri Fenerbahçe'nin yıldızına Everton, Southampton ve Sunderland'ın talip olduğunu yazdılar. Haberde bu transfere en büyük engelin sözleşmesindeki 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olduğu da ifade edildi.