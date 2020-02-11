Hasan Ali Kaldırım şampiyonluğun şifresini verdi

"SABAH 8, AKŞAM 8 ÇALIŞTIM"

Geri dönmek için çok çalıştığını söyleyen milli oyuncu, "Çok şükür, uzun sakatlıklar geçirmedim kariyerimde ama ilk defa oldu. 2. defa tekrarladı. Zor bir süreçten geçtim. Moralim de düşüktü, mutsuzdum, takımıma bir an önce katılmak için, bilhassa sağlık ekibimize, kondisyonerlerimize teşekkür ediyorum. Bazen sabah 8'den akşam 8'e kadar, bir an önce dönmek için Samandıra'da geçirdik." ifadelerini kullandı.