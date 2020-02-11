Hasan Ali Kaldırım şampiyonluğun şifresini verdi
"SABAH 8, AKŞAM 8 ÇALIŞTIM"
Geri dönmek için çok çalıştığını söyleyen milli oyuncu, "Çok şükür, uzun sakatlıklar geçirmedim kariyerimde ama ilk defa oldu. 2. defa tekrarladı. Zor bir süreçten geçtim. Moralim de düşüktü, mutsuzdum, takımıma bir an önce katılmak için, bilhassa sağlık ekibimize, kondisyonerlerimize teşekkür ediyorum. Bazen sabah 8'den akşam 8'e kadar, bir an önce dönmek için Samandıra'da geçirdik." ifadelerini kullandı.
"RAKİPLER BİRBİRİYLE OYNAYACAK"
Sıradaki 2 maça dikkat çeken sol bek, "2. yarıya iyi başladık ama son 2 haftada özellikle Trabzon maçında iyi oynamamıza rağmen puan alamadık, ardından da Alanya maçındaki puan kaybı sonrasında kayıp şansımız kalmadı. Ankara'dan 3 puanla ayrılmalıyız, sonra da Galatasaray maçı var. Rakiplerimiz de birbirleriyle karşılaşacak, orada puan kayıpları olacaktır." diye konuştu.
"SEZON FİNALİNE GİRİYORUZ"
Taraftarlara da mesaj yollayan Hasan Ali Kaldırım, "Taraftarlarımız olmasa, Fenerbahçe olmaz. Kupa maçı olmasına rağmen bizi çok iyi desteklediler. Onlara teşekkür ediyoruz, zor bir süreç bizi bekliyor. Sezon finaline giriyoruz, taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var" diyerek sözlerini noktaladı.