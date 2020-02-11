Hasan Ali Kaldırım şampiyonluğun şifresini verdi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Şubat 2020, Salı
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Hasan Ali Kaldırım şampiyonluğun şifresini verdi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Kırklarelispor'u 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Simon Falette, Murat Sağlam ve Muhammed Gümüşkaya önemli açıklamalarda bulundu.
11 Şubat 2020 Salı 23:44 Güncelleme: 11.02.2020 23:44
Hasan Ali Kaldırım şampiyonluğun şifresini verdi

Hasan Ali Kaldırım: Mutluyum tur atladığımız için, baya uzak kaldım, bugün tekrardan forma şansı geldiği için mutluyum. Şanssız bir sezon geçiriyorum, aynı sakatlığı 2. kez yaşadım, ayak tabanı, zor bir sakatlık. İlk sakatlıktan sonra sabırsızdım, biraz erken oynamaya başladım.

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Hasan Ali Kaldırım şampiyonluğun şifresini verdi

Aslında bir sıkıntım yoktu ama tekrarladı. İşimizi daha ciddiye aldık, kendimi çok iyi ve hazır hissediyorum. İnşallah gelecek haftalarda hocam şans verdiği takdirde oynamak için sabırsızlanıyorum.

Hasan Ali Kaldırım şampiyonluğun şifresini verdi

"SABAH 8, AKŞAM 8 ÇALIŞTIM"

Geri dönmek için çok çalıştığını söyleyen milli oyuncu, "Çok şükür, uzun sakatlıklar geçirmedim kariyerimde ama ilk defa oldu. 2. defa tekrarladı. Zor bir süreçten geçtim. Moralim de düşüktü, mutsuzdum, takımıma bir an önce katılmak için, bilhassa sağlık ekibimize, kondisyonerlerimize teşekkür ediyorum. Bazen sabah 8'den akşam 8'e kadar, bir an önce dönmek için Samandıra'da geçirdik." ifadelerini kullandı.

Hasan Ali Kaldırım şampiyonluğun şifresini verdi

"RAKİPLER BİRBİRİYLE OYNAYACAK"

Sıradaki 2 maça dikkat çeken sol bek, "2. yarıya iyi başladık ama son 2 haftada özellikle Trabzon maçında iyi oynamamıza rağmen puan alamadık, ardından da Alanya maçındaki puan kaybı sonrasında kayıp şansımız kalmadı. Ankara'dan 3 puanla ayrılmalıyız, sonra da Galatasaray maçı var. Rakiplerimiz de birbirleriyle karşılaşacak, orada puan kayıpları olacaktır." diye konuştu.

Hasan Ali Kaldırım şampiyonluğun şifresini verdi

"SEZON FİNALİNE GİRİYORUZ"

Taraftarlara da mesaj yollayan Hasan Ali Kaldırım, "Taraftarlarımız olmasa, Fenerbahçe olmaz. Kupa maçı olmasına rağmen bizi çok iyi desteklediler. Onlara teşekkür ediyoruz, zor bir süreç bizi bekliyor. Sezon finaline giriyoruz, taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var" diyerek sözlerini noktaladı.


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