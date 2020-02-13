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13 Şubat 2020, Perşembe
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cezayı kesti! 3 hakem

MHK cezayı kesti! 3 hakem kadro dışı

Zirve yarışını yakından ilgilendiren, kritik karşılaşmaların oynanacağı 22. haftanın hakemleri açıklandı. MHK atadıkları ve atamadıklarıyla yine konuşulacak kararlara imza attı.

  1. 13.02.2020
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