Emre’ye takipsizlik - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Emre’ye takipsizlik

Emre’ye takipsizlik

Emre’ye takipsizlik

'nün yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan 'na ikinci kez takipsizlik kararı verildi.

'nün yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan 'na ikinci kez takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında, Belözoğlu hakkında daha önceden verilen takipsizlik kararı hatırlatılarak, örgüte üyeliğe ilişkin yeterli delil olmadığı kaydedildi.
  1. 13.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emre’ye takipsizlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN