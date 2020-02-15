Erman Toroğlu: Fenerbahçe, Galatasaray maçına teknik direktörsüz de çıksa...
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 2-1 biten Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından Takım Oyunu programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe, Galatasaray maçına teknik direktörsüz de çıksa o havayı yakalıyor." ifadelerini kullandı.
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