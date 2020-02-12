Fenerbahçe sol bek sorununu çözdü! N'Sakala'da anlaşma tamam - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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sol bek sorununu çözdü! Anlaşma tamam

Fenerbahçe sol bek sorununu çözdü! Anlaşma tamam

sezon başından bu yana süren sol bek problemine çözüm buldu. Sarı-lacivertlilerin Aytemiz 'da forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu ile anlaşma sağladığı ifade edildi.

, yaklaşık 6 aydır devam eden sol bek problemini sezon sonunda çözüyor...

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin 'un Demokratik Kongolu sol beki ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yönetim, devre arası transferinin son gününde de 29 yaşındaki oyuncu için Güney ekibi ile temas kurmuş ancak hocası Erol Bulut'tan onay çıkmayınca transfer gerçekleşmemişti.

N'Sakala, 2016 sezonunda Anderlecht'ten kiralık olarak Alanya'ya transfer olmuş, 2017 yılında oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Oyuncunun mukavelesi 30 Haziran 2020'de sona erecek.


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  1. 12.02.2020
  2. Güncelleme: 12.02.2020 08:52
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