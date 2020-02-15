Son dakika: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde yok
Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçının 85. dakikasında sarı kart gören Luiz Gustavo, haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Garry Rodrigues ve Emre Belözoğlu'nun ardından Luiz Gustavo şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcu, MKE Ankaragücü maçının 85. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.
- 15.02.2020
- Güncelleme: 15.02.2020 22:54
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Son dakika: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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