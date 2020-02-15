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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Son dakika: 'de derbisinde yok

Son dakika: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde yok

'de MKE Ankaragücü maçının 85. dakikasında sarı kart gören , haftaya oynanacak derbisinde cezalı duruma düştü.

'de derbisi öncesi Garry Rodrigues ve Emre Belözoğlu'nun ardından şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcu, MKE Ankaragücü maçının 85. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

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  1. 15.02.2020
  2. Güncelleme: 15.02.2020 22:54
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