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15 Şubat 2020, Cumartesi
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finalde

Fenerbahçe finalde

’u ’le geçen Kanarya, ’nda adını finele yazdırdı.

A Spor'dan yayınlanan Erkekler 'nda finale kalan tek büyük Beko... Nefesleri kesen maçta 'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Daçka ile yarın 17.00'de finalde kapışacak.
  1. 15.2.2020
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