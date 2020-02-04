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04 Şubat 2020, Salı
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Alanya biletleri bugün satışta

Alanya biletleri bugün satışta

maçının biletleri bugünden itibaren satışa çıkıyor. 'nda cumartesi günü 20.00'de oynanacak karşılaşmada fiyatlar 90 TL'den başlıyor.

maçının biletleri bugünden itibaren satışa çıkıyor. 'nda cumartesi günü 20.00'de oynanacak karşılaşmada fiyatlar 90 TL'den başlıyor. Öğrenci tribünü 45, misafir tribün 100 TL. Biletleri bugün sadece divan, kongre ve temsilci üyeler alabilecek. Genel satış perşembe günü başlayacak.
  1. 4.2.2020
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