Ali Koç da ifade verecek
Şike Kumpası Davası'nda 14. celse başladı. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görülen davanın dünkü duruşmasına başkan yardımcısı Erol Bilecik ile yöneticiler Fethi Pekin ile Simla Türker Bayazıt da katıldı.
Şike Kumpası Davası'nda 14. celse başladı. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görülen davanın dünkü duruşmasına başkan yardımcısı Erol Bilecik ile yöneticiler Fethi Pekin ile Simla Türker Bayazıt da katıldı. Hukuk işlerinden sorumlu Pekin, "Önümüzdeki hafta Sayın Başkanımız Ali Koç da heyetin huzurunda beyanlarını ifade edecek. Fenerbahçe'nin bu yolda uğradığı haksızlıkları dile getirecek. Sayın Başkanın konuşmasının son derece önemli olacağına inanıyorum" dedi.
- 7.1.2020
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adı değmez kerem baykuş'ta ısrar edilmeli, çok iyi potansiyele sahip. TS cok kazanır
Ali Koç da ifade verecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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