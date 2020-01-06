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Fenerbahçe transferi bitirdi! Yeni yıldız sezon sonuna kadar kiralandı
Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçe'de çalışmalar hızlandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar transfer hedefleriyle bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Özelikle Ersun Yanal'ın kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi mutlu sonla bitti. Sarı-lacivertli kurmaylar titizlikle yürüttüğü operasyonda nihai sonuca vardı ve yıldız ismi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. İşte Fenerbahçe'de transferde son durum ve ilk transfer...
6 Ocak 2020 Pazartesi 22:14
Güncelleme: 06.01.2020 22:16
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. İlk hedefini sol bek ve stoper mevkileri olarak belirleyen sarı-lacivertliler, ilk transferinde mutlu sona ulaştı.
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Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe topladığı 31 puanla 4. sırada yer almıştı.
Teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, sarı-lacivertli kurmaylar bir süredir transferde ince eleyip sık dokuyordu.
Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de yönetim bahane istemezken eksik bölgeleri tamamlamak için kolları sıvadı.
Ligin ilk yarısında gol yollarında etkili bir profil çizen sarı-lacivertliler, aynı başarıyı savunma bölgesinde gösteremedi ve beklenmedik puan kayıpları yaşandı.