Fenerbahçe transferi bitirdi! Yeni yıldız sezon sonuna kadar kiralandı

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçe'de çalışmalar hızlandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar transfer hedefleriyle bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Özelikle Ersun Yanal'ın kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi mutlu sonla bitti. Sarı-lacivertli kurmaylar titizlikle yürüttüğü operasyonda nihai sonuca vardı ve yıldız ismi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. İşte Fenerbahçe'de transferde son durum ve ilk transfer...

6 Ocak 2020 Pazartesi 22:14 Güncelleme: 06.01.2020 22:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





