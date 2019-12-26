''Gizli bir şey olsa Zorlu'da konuşmazlar''

Kulüpler Birliği'nin dünkü toplantısının ardından konuşan Mehmet Sepil, çarpıcı sözler sarfetti. Birliğin ve Göztepe'nin başkanlığını yapan Sepil, F.Bahçe Başkanı Nihat Özdemir ile Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'in Zorlu'da yaptığı toplantıya değindi, "Gizli yapılan bir şey olsa Zorlu'da yapmazlar. Ben Zorlu'ya gitmedim ama geçen gün Riva'ya giderken 1 saat Nihat başkanın arabasında birçok konuyu tartıştık. Her şeyin altında sorun aramayalım. Benim için hiç mahsuru yok. Hiçbir rahatsızlık duymadım" sözlerini sarfetti.