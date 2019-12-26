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26 Aralık 2019, Perşembe
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''Gizli bir şey olsa 'da konuşmazlar''

''Gizli bir şey olsa Zorlu'da konuşmazlar''

'nin dünkü toplantısının ardından konuşan , çarpıcı sözler sarfetti. Birliğin ve 'nin başkanlığını yapan Sepil, Fenerbahçe Başkanı ile Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'in 'da yaptığı toplantıya değindi.

Kulüpler Birliği'nin dünkü toplantısının ardından konuşan , çarpıcı sözler sarfetti. Birliğin ve 'nin başkanlığını yapan Sepil, F.Bahçe Başkanı ile Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'in 'da yaptığı toplantıya değindi, "Gizli yapılan bir şey olsa Zorlu'da yapmazlar. Ben Zorlu'ya gitmedim ama geçen gün Riva'ya giderken 1 saat Nihat başkanın arabasında birçok konuyu tartıştık. Her şeyin altında sorun aramayalım. Benim için hiç mahsuru yok. Hiçbir rahatsızlık duymadım" sözlerini sarfetti.

  1. 26.12.2019
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