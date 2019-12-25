Fenerbahçe'de 2 ayrılık kesinleşti! İşte kasaya girecek rakam - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de 2 ayrılık kesinleşti! İşte kasaya girecek rakam

Süper Lig'de ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmıştı. Bu galibiyetle camia adeta kenetlenirken artık gözler tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Listesinde birçok yıldız bulunan Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların da takımdaki akıbeti belli olmaya başladı. Buna göre Kanarya, devre arasında 2 yıldızla yollarını ayırırken kasaya girecek para da belli oldu.
25 Aralık 2019 Çarşamba 19:22
Fenerbahçe'de 2 ayrılık kesinleşti! İşte kasaya girecek rakam
Fenerbahçe'de değişim rüzgarları yeniden esmeye başladı.
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Fenerbahçe'de 2 ayrılık kesinleşti! İşte kasaya girecek rakam

Yaz transfer sezonunda silbaştan bir kadro kuran ve yıldız oyuncularla takımı güçlendiren Sarı-lacivertliler, büyük değişimden meyvelerini aldı.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık kesinleşti! İşte kasaya girecek rakam

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, değişen kadrosuyla Süper Lig'de ilk 16 hafta itibarıyla 28 puanla 4. sırada yer aldı.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık kesinleşti! İşte kasaya girecek rakam

Sarı-lacivertliler, son Beşiktaş maçındaki gösterdiği performans ve aldığı 3-1'lik sonuçla şampiyonluğu ne kadar istediğini gösterdi.

Fenerbahçe'de 2 ayrılık kesinleşti! İşte kasaya girecek rakam
Taraftar ve camia bütünleşirken, gözler tamamıyla ara transfer dönemine çevrilmişti.
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