Fenerbahçe'de 2 ayrılık kesinleşti! İşte kasaya girecek rakam

Süper Lig'de ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmıştı. Bu galibiyetle camia adeta kenetlenirken artık gözler tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Listesinde birçok yıldız bulunan Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların da takımdaki akıbeti belli olmaya başladı. Buna göre Kanarya, devre arasında 2 yıldızla yollarını ayırırken kasaya girecek para da belli oldu.

25 Aralık 2019 Çarşamba 19:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





