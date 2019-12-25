Fenerbahçe'de Talisca bombası! Önü açıldı geliyor...

Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamış ve gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Anderson Talisca'dan olay hamle gelmişti.... Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir paylaşım yapmış ve yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilmişti. Bu paylaşımdan sonra sarı-lacivertli taraftarlar da Talisca ile ilgili bir çok paylaşımda bulunmuştu. Fenerbahçe taraftarının takımda görmek istediği Talisca ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte Fenerbahçe'nin elini kuvvetlendiren detay ve son gelişmeler...
25 Aralık 2019 Çarşamba 18:43
Güncelleme: 25.12.2019 19:41
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Fenerbahçe, Süper Lig'i sallayacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
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Daha önce Beşiktaş forması giyen AndersonTalisca, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildiği iddia edilmişti.
Brezilyalı'ya sıcak bakan teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime olumlu rapor verdiği belirtilirken, "Talisca bizi şampiyon yapar" ifadesini kullandığı ortaya atılmıştı.
FENERBAHÇE PAYLAŞIMINDA BULUNMUŞTU
Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında gösterilen AndersonTalisca'nın yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekmişti.
Beşiktaş'ın eski yıldızlarından AndersonTalisca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırmıştı.