Fenerbahçe'de Talisca bombası! Önü açıldı geliyor... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Talisca bombası! Önü açıldı geliyor...

Fenerbahçe'de Talisca bombası! Önü açıldı geliyor...

Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamış ve gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Anderson Talisca'dan olay hamle gelmişti.... Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir paylaşım yapmış ve yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilmişti. Bu paylaşımdan sonra sarı-lacivertli taraftarlar da Talisca ile ilgili bir çok paylaşımda bulunmuştu. Fenerbahçe taraftarının takımda görmek istediği Talisca ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte Fenerbahçe'nin elini kuvvetlendiren detay ve son gelişmeler...
25 Aralık 2019 Çarşamba 18:43 Güncelleme: 25.12.2019 19:41
Fenerbahçe'de Talisca bombası! Önü açıldı geliyor...

Fenerbahçe, Süper Lig'i sallayacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de Talisca bombası! Önü açıldı geliyor...

Daha önce Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildiği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de Talisca bombası! Önü açıldı geliyor...

Brezilyalı'ya sıcak bakan teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime olumlu rapor verdiği belirtilirken, "Talisca bizi şampiyon yapar" ifadesini kullandığı ortaya atılmıştı.

Fenerbahçe'de Talisca bombası! Önü açıldı geliyor...

FENERBAHÇE PAYLAŞIMINDA BULUNMUŞTU

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında gösterilen Anderson Talisca'nın yaptığı paylaşım sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekmişti.

Fenerbahçe'de Talisca bombası! Önü açıldı geliyor...

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Anderson Talisca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırmıştı.

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