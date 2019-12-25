Fenerbahçe'de Talisca bombası! Önü açıldı geliyor...

Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamış ve gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Anderson Talisca'dan olay hamle gelmişti.... Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir paylaşım yapmış ve yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilmişti. Bu paylaşımdan sonra sarı-lacivertli taraftarlar da Talisca ile ilgili bir çok paylaşımda bulunmuştu. Fenerbahçe taraftarının takımda görmek istediği Talisca ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte Fenerbahçe'nin elini kuvvetlendiren detay ve son gelişmeler...

25 Aralık 2019 Çarşamba 18:43 Güncelleme: 25.12.2019 19:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





