Vedat Muriqi'e tam puan
Vedat Muriç'in gol-şovu devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı, Beşiktaş ağlarını da sarsmayı başardı. İsla'nın getirdiği topta harika bir ön direk koşusu yapan Kosovalı forvet ayak içiyle ağları buldu. Süper Lig'de 10. golünü kaydeden Muriç'in ayrıca 2 de asisti bulunuyor. Bu arada Vedat, 2019 yılı içinde tam 22 kez fileleri havalandırdı.
Vedat Muriç'in gol-şovu devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı, Beşiktaş ağlarını da sarsmayı başardı. İsla'nın getirdiği topta harika bir ön direk koşusu yapan Kosovalı forvet ayak içiyle ağları buldu. Süper Lig'de 10. golünü kaydeden Muriç'in ayrıca 2 de asisti bulunuyor. Bu arada Vedat, 2019 yılı içinde tam 22 kez fileleri havalandırdı.
- 23.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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