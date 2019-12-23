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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Vedat Muriqi'e tam puan

Vedat Muriqi'e tam puan

Vedat 'in gol-şovu devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı, ağlarını da sarsmayı başardı. İsla'nın getirdiği topta harika bir ön direk koşusu yapan Kosovalı forvet ayak içiyle ağları buldu. 'de 10. golünü kaydeden Muriç'in ayrıca 2 de asisti bulunuyor. Bu arada Vedat, 2019 yılı içinde tam 22 kez fileleri havalandırdı.

Vedat 'in gol-şovu devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı, ağlarını da sarsmayı başardı. İsla'nın getirdiği topta harika bir ön direk koşusu yapan Kosovalı forvet ayak içiyle ağları buldu. 'de 10. golünü kaydeden Muriç'in ayrıca 2 de asisti bulunuyor. Bu arada Vedat, 2019 yılı içinde tam 22 kez fileleri havalandırdı.

  1. 23.12.2019
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