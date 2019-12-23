Fenerbahçe Ozan Tufan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
A Spor'un tecrübeli yorumcusu Emre Bol, Süper Lig'in 16. haftasında Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı derbi sonrası açıklamalarda bulundu. Bol, Fenerbahçe'nin milli futbolcu Ozan Tufan ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını söyledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe taraftarından isyan! ''Ali Koç utanıyor mu''
- Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde düğümü çözecek isimler belli oldu! İşte o flaş detay...
- Fenerbahçe - Anadolu Efes maçından kareler...
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Anlaşma sağlandı
- UEFA açıkladı! İşte en çok gelir elde eden Türk kulübü
- Otoritelerden flaş yorum! "Ersun Yanal gider"
- Transferde son dakika! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...
- Comolli'den Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim'in gözdesiydi...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.