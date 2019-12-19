Slimani'ye bu kez tepki!

Fenerbahçe sonrası gittiği Monaco'da ligde 11 maçta 6 gol+7 asist üreterek patlama yapan İslam Slimani, kupada kaçırdığı penaltıyla bu kez tepki çekti. Lille'e 3-0 yenilerek elendikleri maçta penaltıyı kaleciye teslim eden İslam için L'Equipe, "Slimani, kötü kullandığı penaltıda Jardim'i geçemedi. Zaman zaman oldukça saçma hareketler yaptı" dedi.