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19 Aralık 2019, Perşembe
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Slimani'ye bu kez tepki!

Slimani'ye bu kez tepki!

sonrası gittiği Monaco'da ligde 11 maçta 6 gol+7 asist üreterek patlama yapan , kupada kaçırdığı penaltıyla bu kez tepki çekti. Lille'e 3-0 yenilerek elendikleri maçta penaltıyı kaleciye teslim eden İslam için L'Equipe, "Slimani, kötü kullandığı penaltıda Jardim'i geçemedi. Zaman zaman oldukça saçma hareketler yaptı" dedi.

sonrası gittiği Monaco'da ligde 11 maçta 6 gol+7 asist üreterek patlama yapan , kupada kaçırdığı penaltıyla bu kez tepki çekti. Lille'e 3-0 yenilerek elendikleri maçta penaltıyı kaleciye teslim eden İslam için L'Equipe, "Slimani, kötü kullandığı penaltıda Jardim'i geçemedi. Zaman zaman oldukça saçma hareketler yaptı" dedi.

  1. 19.12.2019
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