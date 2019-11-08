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08 Kasım 2019, Cuma
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’nin gözündeki morluk dikkat çekti

Ramazan Köse’nin gözündeki morluk dikkat çekti

Kasımpaşalı kaleci ’nin maçı öncesi gözündeki morluk dikkat çekti. Ramazan’ın gözündeki morluğun sebebinin maçı sonrasında soyunma odası koridorlarında yaşanan olaylar sırasında olduğu iddia edildi.

'in 11. haftasında 'ye konuk olan 'da 'nin gözündeki morluk dikkat çekti. Deneyimli file bekçisi Fenerbahçe mücadelesi öncesi ısınmak için sahaya çıktığında gözünün altında morluk ve şişlik olduğu görüldü. Tecrübeli kalecinin gözündeki morluğun sebebinin ise ligin 10. haftasında oynanan mücadelesi sonrası soyunma odası koridorlarında yaşanan olaylar sırasında meydana geldiği öne sürüldü.

ekibi ile sahasında 2-2 berabere kalan lacivert-beyazlılarda Veysel, Malatyasporlu Jahovic ile gergin bir şekilde sahayı terk etmişti. Sahada yaşanan gerginlik soyunma odasına taşınırken, olayların içinde yer alan Ramazan da hafta içinde 'ya sevk edilmiş ancak ceza almamıştı.

  1. 08.11.2019
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