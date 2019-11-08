Ramazan Köse’nin gözündeki morluk dikkat çekti
Kasımpaşalı kaleci Ramazan Köse’nin Fenerbahçe maçı öncesi gözündeki morluk dikkat çekti. Ramazan’ın gözündeki morluğun sebebinin Yeni Malatyaspor maçı sonrasında soyunma odası koridorlarında yaşanan olaylar sırasında olduğu iddia edildi.
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Kasımpaşa'da Ramazan Köse'nin gözündeki morluk dikkat çekti. Deneyimli file bekçisi Fenerbahçe mücadelesi öncesi ısınmak için sahaya çıktığında gözünün altında morluk ve şişlik olduğu görüldü. Tecrübeli kalecinin gözündeki morluğun sebebinin ise ligin 10. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesi sonrası soyunma odası koridorlarında yaşanan olaylar sırasında meydana geldiği öne sürüldü.
Malatya ekibi ile sahasında 2-2 berabere kalan lacivert-beyazlılarda Veysel, Malatyasporlu Jahovic ile gergin bir şekilde sahayı terk etmişti. Sahada yaşanan gerginlik soyunma odasına taşınırken, olayların içinde yer alan Ramazan da hafta içinde PFDK'ya sevk edilmiş ancak ceza almamıştı.
- 08.11.2019
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