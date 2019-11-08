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08 Kasım 2019, Cuma
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Sezon başında ayrılmıştı! 'ye geri döndü

Sezon başında ayrılmıştı! Fenerbahçe'ye geri döndü

'nin sezon başında 1. Lig ekibi 'a kiraladığı , sarı-lacivertli takıma geri döndüğünü açıkladı. Genç futbolcu hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye döndüğünü duyurdu.

Sezon başında 1. Lig ekibi 'a kiralanan 19 yaşındaki kendisine ait hesabından yaptığı açıklamada, Ocak ayına kadar 'de antrenmanlarına devam edeceğini açıkladı.

Yusuf Mert açıklamasında, "Gelişim sürecimde daha çok oynayıp Fenerbahçe'ye hazır bir şekilde dönüp hizmet etmek için sürekli oynamak istediğim bir kulübe gitmek istiyorum. Bu sebeple Boluspor'dan kendi isteğimle ayrıldım.Geleceğimle ilgili kararı önümüzdeki günlerde planlamaya başlayacağız. Ocak ayına dek kulübüm Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

Genç futbolcu Boluspor formasıyla 1'i kupa, 2'si lig olmak üzere 3 maçta forma şansı bulabilmişti.



  1. 08.11.2019
  2. Güncelleme: 08.11.2019 20:45
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