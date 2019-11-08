Sezon başında ayrılmıştı! Fenerbahçe'ye geri döndü

Sezon başında TFF 1. Lig ekibi Boluspor'a kiralanan 19 yaşındaki Yusuf Mert Tunç kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ocak ayına kadar Fenerbahçe'de antrenmanlarına devam edeceğini açıkladı.

Yusuf Mert açıklamasında, "Gelişim sürecimde daha çok oynayıp Fenerbahçe'ye hazır bir şekilde dönüp hizmet etmek için sürekli oynamak istediğim bir kulübe gitmek istiyorum. Bu sebeple Boluspor'dan kendi isteğimle ayrıldım.Geleceğimle ilgili kararı önümüzdeki günlerde planlamaya başlayacağız. Ocak ayına dek kulübüm Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

Genç futbolcu Boluspor formasıyla 1'i kupa, 2'si lig olmak üzere 3 maçta forma şansı bulabilmişti.





