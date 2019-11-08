Sezon başında ayrılmıştı! Fenerbahçe'ye geri döndü
Fenerbahçe'nin sezon başında TFF 1. Lig ekibi Boluspor'a kiraladığı Yusuf Mert Tunç, sarı-lacivertli takıma geri döndüğünü açıkladı. Genç futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye döndüğünü duyurdu.
Sezon başında TFF 1. Lig ekibi Boluspor'a kiralanan 19 yaşındaki Yusuf Mert Tunç kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ocak ayına kadar Fenerbahçe'de antrenmanlarına devam edeceğini açıkladı.
Yusuf Mert açıklamasında, "Gelişim sürecimde daha çok oynayıp Fenerbahçe'ye hazır bir şekilde dönüp hizmet etmek için sürekli oynamak istediğim bir kulübe gitmek istiyorum. Bu sebeple Boluspor'dan kendi isteğimle ayrıldım.Geleceğimle ilgili kararı önümüzdeki günlerde planlamaya başlayacağız. Ocak ayına dek kulübüm Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.
Genç futbolcu Boluspor formasıyla 1'i kupa, 2'si lig olmak üzere 3 maçta forma şansı bulabilmişti.
- 08.11.2019
- Güncelleme: 08.11.2019 20:45
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Sezon başında ayrılmıştı! Fenerbahçe'ye geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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