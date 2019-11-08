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Fenerbahçe görüşmelere başladı! İmzalar ve ayrılıklar peş peşe...
Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor... Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gelecek yıldan itibaren yürürlüğe koyulması beklenen yeni yabancı kuralına da hazırlık yapan sarı lacivertlilerde, kademeli olarak düşecek olan yabancı kontenjanına göre kadrosunu kuracak. İşte ayrılık kararlarının da alındığı Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri...
8 Kasım 2019 Cuma 15:04
Güncelleme: 08.11.2019 15:06
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Sözleşmesi bitecek olan futbolcular ile şimdiden görüşmelere başlayan Fenerbahçe'de yeni imzalar gelmeye başlarken ayrılıklar da yaşanacak.
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Yönetimin, kısa bir süre içerisinde bu bilgileri kamuoyu ile resmen paylaşması bekleniyor...
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İLK İMZA DIRAR'LA GELMİŞTİ!
NabilDirar'ın var olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatan ve Faslı futbolcunun ücretinde indirime gitmesini sağlayan Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın olumlu raporu doğrultusunda bir diğer yabancı futbolcusu ile de masaya oturdu.
YANAL ISLA'DAN MEMNUN
Ersun Yanal'ın gösterdiği performanstan oldukça memnun olduğu Mauricio Isla ile sözleşme uzatma görüşmelerine başlayan Fenerbahçe Yönetimi, Şilili futbolcunun sezon sonunda sona erecek sözleşmesini 1+1 yıl daha uzatma kararı aldığı ifade edildi.
Isla, sözleşme süresi ve teklif edilen ücreti kabul ederse en az bir yıl daha sarı-lacivertli formayı sırtında taşıyacak.