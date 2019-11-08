Fenerbahçe görüşmelere başladı! İmzalar ve ayrılıklar peş peşe...

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor... Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gelecek yıldan itibaren yürürlüğe koyulması beklenen yeni yabancı kuralına da hazırlık yapan sarı lacivertlilerde, kademeli olarak düşecek olan yabancı kontenjanına göre kadrosunu kuracak. İşte ayrılık kararlarının da alındığı Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri...

8 Kasım 2019 Cuma 15:04 Güncelleme: 08.11.2019 15:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





