MAÇ SONUCU Fenerbahçe Beko 90-82 Bayern Münih
THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ilk yarısı 40-39 biten maçta sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 90-82 mağlup etti.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 90-82 yenerek 3 maç aranın ardından galip geldi.
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, ikinci galibiyetini aldı. Konuk takım ise dördüncü mağlubiyetini yaşadı.
Karşılaşmaya iki takım da pota altından bulduğu basketlerle başlarken 5. dakika 11-11 eşitlikle geçildi. Çeyreğin ikinci bölümünde hücumda Bayern Münih'ten daha iyi bir görüntü çizen Fenerbahçe Beko, 8. dakikayı 16-14 önde geçti. Sarı-lacivertliler, ilk çeyreği de 18-15 üstün tamamladı.
İkinci periyot, dengeli bir oyuna sahne oldu. Boyalı alanda Alman ekibinin uzun oyuncularını durdurmakta zorlanan Fenerbahçe Beko, isabetli dış atışlarla skor üretti. Melih Mahmutoğlu ile peş peşe üç sayılık basketler bulan sarı-lacivertli ekip, 14. dakikayı 28-25 önde geçti. Alınan hücum ribauntlarının ardından basketler bulan Bayern Münih, 18. dakikada eşitliği yakaladı: 33-33. İlk yarının son anlarında Williams'la sayılar kaydeden Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 40-39 önde gitti.
İkinci yarı tempolu başladı. Çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü karşılıklı sayılarla 51-51 tamamlandı. Bu andan sonra Sloukas ve Williams ile skor üreten Fenerbahçe Beko'ya üç sayı çizgisinin gerisinden Zipser ve King ile yanıt veren Bayern Münih, üçüncü çeyreği 62-61 üstün kapattı.
Sarı-lacivertliler, final periyoduna Vesely, Sloukas ve Kalinic'in basketleriyle 7-0'lık seri yakalayarak başladı: 68-62. Taraftarının da desteğiyle Fenerbahçe Beko, top kayıpları yapan Bayern Münih karşısında 34. dakikayı 72-66 önde geçti. Sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle 36. dakikada maçta ilk kez farkı çift hanelere çıkardı: 79-68. Son bölümde isabetli dış atışlarla skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 90-82 kazandı.
Karşılaşmanın son çeyreğinde Bayern Münihli oyuncular ile sarı-lacivertli taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, taraftarı sakin olmaya davet ederken, tartışma büyümeden sona erdi.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 15 Kasım Cuma günü deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak.
- 08.11.2019
- Güncelleme: 08.11.2019 23:48
-
MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
-
Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
-
Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
MAÇ SONUCU Fenerbahçe Beko 90-82 Bayern Münih haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.