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08 Kasım 2019, Cuma
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'e milli davet

Vedat Muriç'e milli davet

'nin golcü oyuncusu , 'nın EURO kapsamında Çekya ve ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna dahil edildi.

'nin forveti Vedat Muric, Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

Kosova Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör , Kosova'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri'nde Çekya ve ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunu açıkladı. Kadroya, Fenerbahçe'nin forveti Muric de davet edildi.

Kosova, EURO A Grubu'nda 14 Kasım'da deplasmanda Çekya, 17 Kasım'da ise evinde İngiltere ile karşılaşacak.

2016 yılında ve FIFA'ya üyeliği kabul edilen Kosova, UEFA Uluslar D Ligi'nde 3. Grubu lider tamamlamıştı. Kosova, EURO 2020 Elemeleri'nde ise grubunda İngiltere ve Çekya'nın ardından 11 puan ile üçüncü sırada bulunuyor.

Aday kadroda yer alan futbolcular şunlar:

Kaleci: Samir Ujkani (Torino), Arijanet Muric (Nottingham Forest), Visar Bekaj (Priştine)

Defans: Amir Rrahmani (Hellas Verona), Fidan Aliti (Kalmar), Mergim Vojvoda (Standard Liege), Florent Hadergjonaj (Huddersfield Town), Leart Paqarada (SV Sandhausen), Ibrahim Dresevic (Heerenveen), Benjamin Kololli (Zürih), Arbenit Xhemajli (Neuchatel Xamax)

Orta saha: Idriz Voca (Luzern), Anel Rashkaj (AFC Eskilstuna), Besar Halimi (SV Sandhausen), Valon Berisha (Lazio), Herolind Shala (Valerenga), Bersant Celina (Swansea City), Florent Hasani (Diosgyori), Edon Zhegrova (Basel), Florent Muslija (Hannover 96), Elbasan Rashani (Odds BK), Milot Rashica (Werder Bremen)

Forvet: Vedat Muric (Fenerbahçe), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wednesday)



Kaynak: AA
  1. 08.11.2019
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