Kaçan balık büyük oldu!

Kolarov, 10 maçta attığı 4 golle 16 kişilik listenin birinci basamağına oturdu. Sırp sol bekin hemen arkasında Fiorentina'dan Milenkovic 10 karşılamada 3 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin halen daha transfer listesinde bulunan Kolarov'un en iyi ortalama ve en iyi performansa sahip olduğu dile getirildi.

Roma'nın sözleşme uzatmak istediği tecrübeli oyuncu için sarı-lacivertlilerin ocak ayında da bir hamle yapması bekleniyor.