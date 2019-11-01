Kaçan balık büyük oldu!
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’nin en çok istediği isimlerin başında gelen Aleksandar Kolarov, Avrupa’nın 5 büyük liginde en iyi savunmacılar arasında ilk sırada yer aldı. Sezonların ilk 9-10 haftalık bölümleri geride kalırken, en skorer defans oyuncuları listesi çıkarıldı.
Kolarov, 10 maçta attığı 4 golle 16 kişilik listenin birinci basamağına oturdu. Sırp sol bekin hemen arkasında Fiorentina'dan Milenkovic 10 karşılamada 3 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin halen daha transfer listesinde bulunan Kolarov'un en iyi ortalama ve en iyi performansa sahip olduğu dile getirildi.
Roma'nın sözleşme uzatmak istediği tecrübeli oyuncu için sarı-lacivertlilerin ocak ayında da bir hamle yapması bekleniyor.
- 01.11.2019
- Güncelleme: 01.11.2019 17:36
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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