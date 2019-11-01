Fenerbahçe'de Kolarov pişmanlığı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
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Kaçan balık büyük oldu!

Kaçan balık büyük oldu!

Yaz  döneminde ’nin en çok istediği isimlerin başında gelen , Avrupa’nın 5 büyük liginde en iyi savunmacılar arasında ilk sırada yer aldı. Sezonların ilk 9-10 haftalık bölümleri geride kalırken, en skorer defans oyuncuları listesi çıkarıldı.

Kolarov, 10 maçta attığı 4 golle 16 kişilik listenin birinci basamağına oturdu. Sırp sol bekin hemen arkasında 'dan Milenkovic 10 karşılamada 3 gol kaydetti. 'nin halen daha listesinde bulunan Kolarov'un en iyi ortalama ve en iyi performansa sahip olduğu dile getirildi.

Roma'nın sözleşme uzatmak istediği tecrübeli oyuncu için sarı-lacivertlilerin ocak ayında da bir hamle yapması bekleniyor.

  1. 01.11.2019
  2. Güncelleme: 01.11.2019 17:36
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