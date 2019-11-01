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Fenerbahçe'den Başakşehir'e İrfan Can piyangosu! Çifte takas ve para... Son dakika transfer haberleri
Süper Lig'de oynadığı futbolla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu gösteren Fenerbahçe devre arası çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler yeni sezonun başında kadrosuna katmak için çaba verdiği İrfan Can için transfer planını hazırladı. Medipol Başakşehir'in 'Hayır' diyemeyeceği bir transfer paketi hazırlayan sarı lacivertliler, İrfan Can Kahveci için girişimlere başladı. Yıldız futbolcunun kulübüyle 5 yıllık sözleşme uzatması da sarı lacivertlileri durdurmadı. İşte tüm detaylar...
1 Kasım 2019 Cuma 15:43
Güncelleme: 01.11.2019 15:50
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Yeni sezona hızlı bir giriş yapan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla yola devam eden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.
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Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve takımı büyük ölçüde yenileyen sarı lacivertliler, zirve yarışını sonuna kadar sürdürmek adına ara transfer döneminde de bazı radikal kararlar almayı planlıyor.
Fenerbahçe yaz transfer döneminde bitiremediği İrfan Can Kahveci transferi için yeniden harekete geçti.
Sarı-lacivertli kulübün Başakşehir'e devre arasında İrfan Can için para+takasta futbolcu önereceği öğrenildi.
İşte Fenerbahçe'nin süper transfer paketi ve MedipolBaşakşehir'in 'Hayır' diyemeyeceği o teklifin ayrıntıları...