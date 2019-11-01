Fenerbahçe'den Başakşehir'e İrfan Can piyangosu! Çifte takas ve para... Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de oynadığı futbolla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu gösteren Fenerbahçe devre arası çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler yeni sezonun başında kadrosuna katmak için çaba verdiği İrfan Can için transfer planını hazırladı. Medipol Başakşehir'in 'Hayır' diyemeyeceği bir transfer paketi hazırlayan sarı lacivertliler, İrfan Can Kahveci için girişimlere başladı. Yıldız futbolcunun kulübüyle 5 yıllık sözleşme uzatması da sarı lacivertlileri durdurmadı. İşte tüm detaylar...