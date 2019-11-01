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Fenerbahçe'den transfer şov! Kimse beklemiyorken 4 dünya yıldızı daha...
Sezona flaş transferlerle başlayan ve kadro yapılanmasını baştan aşağıya değiştiren Fenerbahçe geçen sezonun kabusundan uyandı. Sarı lacivertliler, Süper Lig'deki son 2 maçından galibiyetle ayrılırken şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam ediyor... Bununla da yetinmeyen Fenerbahçe, ocak ayı ve sezon sonu için transfer çalışmaları için şov yapma peşinde... Ara transfer döneminde başta sol bek olmak üzere birkaç takviyeyle takımı güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda taraftarı heyecanlandıracak 4 dünya yıldızını kadroya katmak için çalışmalarına başladı. İşte detaylar...
1 Kasım 2019 Cuma 10:28
Güncelleme: 01.11.2019 10:34
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Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar devam ediyor.
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Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, takımı baştan aşağı yenileyerek başta Luiz Gustavo, Max Kruse, Vedat Muriç ve Garry Rodrigues olmak üzere tam 12 futbolcuyu kadrosuna katmıştı.
Ara transfer döneminde de yapacağı birkaç takviyeyle zirve yarışını sonuna kadar kovalamak isteyen sarı-lacivertlilerin ilk hedefiyse sol bek transferi...
Hasan Ali Kaldırım'ın Audi Cup'ta oynanan Bayern Münih maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalması nedeniyle bu bölgede alternatifi kalmayan Kanarya'nın adı Aleksandar Kolarov ve Dario Melnjak ile anılıyor.
Ocak ayı için arayışlarını sürdüren ve artık transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, yeni sezonun planlamasına da şimdiden başladı.