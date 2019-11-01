Fenerbahçe'den transfer şov! Kimse beklemiyorken 4 dünya yıldızı daha...

Sezona flaş transferlerle başlayan ve kadro yapılanmasını baştan aşağıya değiştiren Fenerbahçe geçen sezonun kabusundan uyandı. Sarı lacivertliler, Süper Lig'deki son 2 maçından galibiyetle ayrılırken şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam ediyor... Bununla da yetinmeyen Fenerbahçe, ocak ayı ve sezon sonu için transfer çalışmaları için şov yapma peşinde... Ara transfer döneminde başta sol bek olmak üzere birkaç takviyeyle takımı güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda taraftarı heyecanlandıracak 4 dünya yıldızını kadroya katmak için çalışmalarına başladı. İşte detaylar...

1 Kasım 2019 Cuma 10:28 Güncelleme: 01.11.2019 10:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





