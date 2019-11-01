Fenerbahçe'nin ocak ayı hedefi belli oldu! Daha önce Türkiye'ye...

Fenerbahçe'nin ocak ayı transfer dönemindeki hedefiyle ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia geldi. Sarı-lacivertli kulübün daha önce de girişimde bulunduğu yıldız ismin menajerinin Avrupa'da Fenerbahçe de dahil olmak üzere birkaç kulüple görüşme yapacağı ifade edildi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)