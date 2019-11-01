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Fenerbahçe'nin ocak ayı hedefi belli oldu! Daha önce Türkiye'ye...
Fenerbahçe'nin ocak ayı transfer dönemindeki hedefiyle ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia geldi. Sarı-lacivertli kulübün daha önce de girişimde bulunduğu yıldız ismin menajerinin Avrupa'da Fenerbahçe de dahil olmak üzere birkaç kulüple görüşme yapacağı ifade edildi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
1 Kasım 2019 Cuma 08:34
Güncelleme: 01.11.2019 08:34
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Sezon başı yaptığı transferlerden iyi bir verim alan Fenerbahçe, Süper Lig'de de taraftarlarını mutlu edecek bir başlangıç yaptı.
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Ocak ayı transfer döneminin yaklaşmasıyla sarı-lacivertli kulüp, kadrosuna takviye için kolları sıvadı. Fenerbahçe'nin devre arası transfer dönemindeki hedefiyle ilgili iddia Brezilya'dan geldi.
Güney Amerika ülkesinin basınında yer alan habere göre sarı-lacivertli ekip Internacional'de forma giyen Patrick'i istiyor.
Haberde Fenerbahçe'nin, Brezilyalı orta saha oyuncusu için daha önce de girişimde bulunduğu ifade edildi.
Öte yandan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerinin birkaç gün içinde Avrupa seyahati başlayacak.