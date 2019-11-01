Ali Koç'tan çarpıcı Merih Demiral sözleri!

Devre arası transfer dönemiyle ilgili de konuşan Başkan Ali Koç şunları kaydetti:

Ben inanıyorum ki bu futbolun üzerine koyacağız. Olumsuz bir şey de söyleyeyim tüm bunların yanında en çok hata yapan takımız. Her şeye rağmen ilerleme kaydettikçe Fenerbahçe daha iyi olacaktır.



