Ali Koç'tan çarpıcı Merih Demiral sözleri!

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, kulübün altyapısında yetişen ancak daha sonra kariyerini Portekiz'de devam ettiren milli futbolcu Merih Demiral'la ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Başkan Koç ayrıca devre arası transfer dönemiyle ilgili de konuştu. İşte detaylar...
1 Kasım 2019 Cuma 07:39
Güncelleme: 01.11.2019 07:39
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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, sarı-lacivertli takımın altyapısında yetişen ancak daha sonra Portekiz 3. Lig ekibi Alcanenense'ye transfer olan ve sezon başında Juventus'un yolunu tutan milli futbolcu Merih Demiral'a ilişkin açıklama yaptı.
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A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Juventus'un genç yıldızı Merih Demiral, Fenerbahçeli taraftarların en çok pişmanlık yaşadığı isimlerin başında geliyordu.
beINSports'ta gündeme dair açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli futbolcunun sarı-lacviertli takımdan gidişiyle alakalı şunları dile getirdi:
Merih'i niye kaçırdığımızı incelettik. Şampiyon olan U21 kadrosundaydı. A takıma yolladık beğenmedik dedi o dönemki antrenör. Burada sıkıntılı bir şey var, bu kadar rastlantı olamaz. Burnumuzun dibindeki oyuncuları kaçırdık.
Devre arası transfer dönemiyle ilgili de konuşan Başkan Ali Koç şunları kaydetti:
Ben inanıyorum ki bu futbolun üzerine koyacağız. Olumsuz bir şey de söyleyeyim tüm bunların yanında en çok hata yapan takımız. Her şeye rağmen ilerleme kaydettikçe Fenerbahçe daha iyi olacaktır.