Usta yorumculardan Gustavo - Melo karşılaştırması

Futbol otoriteleri Zeki Uzundurukan, Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Serkan Korkmaz Fenerbahçe ile Trabzonspor'u değerlendirdi ve sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncusu Felipe Melo'yu kıyasladı.
1 Kasım 2019 Cuma 07:27
Güncelleme: 01.11.2019 07:27
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Fenerbahçe, Denizli'nin ardındanKonya'yı da farklıyenerek çıkışını sürdürdü. Sakatların dönmesiyle ErsunYanal'ın eli biraz daha rahatladı.
UZUNDURUKAN: Fenerbahçe, Konyaspor'u sahadan sildi. Bu güne kadar hiç böylesine kötü bir Konyaspor izlememiştim. Aykut Kocaman beni şaşırtıyor. Aykut hoca, Türk futbolunun puan sihirbazı hocasıydı. Bu sezon çok formsuz. Belli ki yolunda gitmeyen bir şeyler var.
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Takımı maçlara motive değil. Serkan Kırıntılı'nın daha maçın 20. saniyesinde kırmızı kart görmesi, Konyaspor'un durumunu çok iyi özetliyor.
Fenerbahçe de böylesine vasat bir Konyaspor'u yerle bir etti. Evet Fenerbahçe çok iyi oynuyor. Sakatların iyileşmesi ile Ersun Yanal rahat bir nefes aldı.
Emre Belözoğlu, tam bir komutan, tam bir takım lideri. Bu yüzden 39 yaşındaki Emre'yi ekonomik kullanmak gerekir. Emre'nin üzerine çok fazla yük bindirirseniz, sakatlanabilir…
KAPSAL: Fenerbahçe'de doğru oyun planı uygulanıyor. Sakatlar dönünce herkes kendi yerinde oynamaya başladı. Fizik kalitesi ve oyun coşkusu çok iyi bir Fenerbahçe var. Ligimizin önemli parametrelerinden biri hızdır.