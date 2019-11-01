Usta yorumculardan Gustavo - Melo karşılaştırması

Fenerbahçe, Denizli'nin ardından Konya'yı da farklı yenerek çıkışını sürdürdü. Sakatların dönmesiyle Ersun Yanal'ın eli biraz daha rahatladı.



UZUNDURUKAN: Fenerbahçe, Konyaspor'u sahadan sildi. Bu güne kadar hiç böylesine kötü bir Konyaspor izlememiştim. Aykut Kocaman beni şaşırtıyor. Aykut hoca, Türk futbolunun puan sihirbazı hocasıydı. Bu sezon çok formsuz. Belli ki yolunda gitmeyen bir şeyler var.



