Usta yorumculardan Gustavo - Melo karşılaştırması - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
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Usta yorumculardan Gustavo - Melo karşılaştırması

Futbol otoriteleri Zeki Uzundurukan, Erman Toroğlu, Reha Kapsal ve Serkan Korkmaz Fenerbahçe ile Trabzonspor'u değerlendirdi ve sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncusu Felipe Melo'yu kıyasladı.
1 Kasım 2019 Cuma 07:27 Güncelleme: 01.11.2019 07:27
Usta yorumculardan Gustavo - Melo karşılaştırması

Fenerbahçe, Denizli'nin ardından Konya'yı da farklı yenerek çıkışını sürdürdü. Sakatların dönmesiyle Ersun Yanal'ın eli biraz daha rahatladı.

UZUNDURUKAN: Fenerbahçe, Konyaspor'u sahadan sildi. Bu güne kadar hiç böylesine kötü bir Konyaspor izlememiştim. Aykut Kocaman beni şaşırtıyor. Aykut hoca, Türk futbolunun puan sihirbazı hocasıydı. Bu sezon çok formsuz. Belli ki yolunda gitmeyen bir şeyler var.

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Usta yorumculardan Gustavo - Melo karşılaştırması

Takımı maçlara motive değil. Serkan Kırıntılı'nın daha maçın 20. saniyesinde kırmızı kart görmesi, Konyaspor'un durumunu çok iyi özetliyor.


Usta yorumculardan Gustavo - Melo karşılaştırması

Fenerbahçe de böylesine vasat bir Konyaspor'u yerle bir etti. Evet Fenerbahçe çok iyi oynuyor. Sakatların iyileşmesi ile Ersun Yanal rahat bir nefes aldı.

Usta yorumculardan Gustavo - Melo karşılaştırması

Emre Belözoğlu, tam bir komutan, tam bir takım lideri. Bu yüzden 39 yaşındaki Emre'yi ekonomik kullanmak gerekir. Emre'nin üzerine çok fazla yük bindirirseniz, sakatlanabilir…

Usta yorumculardan Gustavo - Melo karşılaştırması

KAPSAL: Fenerbahçe'de doğru oyun planı uygulanıyor. Sakatlar dönünce herkes kendi yerinde oynamaya başladı. Fizik kalitesi ve oyun coşkusu çok iyi bir Fenerbahçe var. Ligimizin önemli parametrelerinden biri hızdır.

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