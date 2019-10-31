Alex listesini sundu! İşte Fenerbahçe'nin yetenek havuzu
Fenerbahçe transferde yepyeni bir politikaya bürünüyor. Sarı-lacivertli kurmaylar yaz transfer döneminde oldukça başarılı bir performans sergilemiş ve şu ana kadar oldukça iyi bir verim almıştı. Fenerbahçeli kurmaylar takıma uzun vadede katkı sağlayacak ve ileriki yıllarda bonservis getirisi sağlayacak isimleri kadroya katmanın planlarını yaparken Brezilya pazarına oldukça hakim olan Alex de Souza'yı referans alacak. İşte Fenerbahçe'nin efsane isminin referans olduğu yıldızlar...
31 Ekim 2019 Perşembe 23:15
Güncelleme: 31.10.2019 23:15
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Fenerbahçe'de devrim niteliğinde değişiklikler yaşanıyor.
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Bu sezon kısa vadede mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler uzun vadede takıma katılacak isimler için çalışmalarına başladı.
Transferde Benfica modelini örnek olarak alacak olan Fenerbahçe yönetimi borç yükünden kurtulup her sene üzerine koyarak kara geçen bir kulüp olma yolunda ilerlemek amacında.
Güney Amerika'daki futbol madeninin farkında olan sarı-lacivertliler transferde Brezilya pazarına yönelecek.
Burada da halen Brezilya Ligi'ndeki birçok futbolcun idol olarak gördüğü Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza devreye girecek.