Alex listesini sundu! İşte Fenerbahçe'nin yetenek havuzu

Fenerbahçe transferde yepyeni bir politikaya bürünüyor. Sarı-lacivertli kurmaylar yaz transfer döneminde oldukça başarılı bir performans sergilemiş ve şu ana kadar oldukça iyi bir verim almıştı. Fenerbahçeli kurmaylar takıma uzun vadede katkı sağlayacak ve ileriki yıllarda bonservis getirisi sağlayacak isimleri kadroya katmanın planlarını yaparken Brezilya pazarına oldukça hakim olan Alex de Souza'yı referans alacak. İşte Fenerbahçe'nin efsane isminin referans olduğu yıldızlar...

31 Ekim 2019 Perşembe 23:15 Güncelleme: 31.10.2019 23:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





