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30 Ekim 2019, Çarşamba
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'de şok sakatlık!

Fenerbahçe'de şok sakatlık!

sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler 4. Tur maçında ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Hafta sonu ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de tecrübeli savunmacı sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve sadece ligde Ankaragücü maçının ilk yarısında forma şansı bulabilen , sarı-lacivertlilerin ile yaptığı kupa maçında sakatlandı. 61. dakikada sakatlanan Fransız stoper yerini Zanka'ya bıraktı.

  1. 30.10.2019
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