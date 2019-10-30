Fenerbahçe'de şok sakatlık!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve sadece ligde Ankaragücü maçının ilk yarısında forma şansı bulabilen Adil Rami, sarı-lacivertlilerin Tarsus İdman Yurdu ile yaptığı kupa maçında sakatlandı. 61. dakikada sakatlanan Fransız stoper yerini Zanka'ya bıraktı.