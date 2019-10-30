Fenerbahçe'de şok sakatlık!
Fenerbahçe sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Hafta sonu Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de tecrübeli savunmacı Adil Rami sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve sadece ligde Ankaragücü maçının ilk yarısında forma şansı bulabilen Adil Rami, sarı-lacivertlilerin Tarsus İdman Yurdu ile yaptığı kupa maçında sakatlandı. 61. dakikada sakatlanan Fransız stoper yerini Zanka'ya bıraktı.
- 30.10.2019
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