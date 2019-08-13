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13 Ağustos 2019, Salı
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Kolarov 'ye gitme konusunda ısrarlı!

Kolarov Fenerbahçe'ye gitme konusunda ısrarlı!

transferi son günlerde 'tıkanma' noktasına gelmişti. İtalyan basını, Roma’nın bırakmak istememesine rağmen Kolarov’un ’ye gitme konusunda ısrarını koruduğunu kaydetti.

Ancak, Çizme'den gelen haber Sırp sol bek için hâlâ ümit olduğunu gösterdi. Radyospor'a konuşan İtalyan gazeteci , "Kolarov, karşısında ilk 11'de oynadı. Roma onu satmak istemiyor fakat Kolarov gitmek istiyor. 'den gelen 2+1 yıllık teklifi cazip buluyor. Sözleşme tam anlamıyla Kolarov'un istediği gibi" ifadelerini kullandı. Transferin çok kolay gözükmediğini vurgulayan Di Caprio, "Fenerbahçe çok önemli bir aşamada fakat kolay olmayacak. Oyuncunun menajerleri de bu transferin olması yönünde çabalıyor. Kolarov, 2-2.5 milyon euro civarında sözleşme istiyor. Bonuslarla belki de 3 milyon euro olacak. Roma 5 milyon euro civarında bonservis bedeli talep ediyor" diye konuştu.

JESUS DA ÇOK ZOR!
Fenerbahçe'nin Roma'nın Brezilyalı stoperi Jesus için de teklif yaptığı belirtildi. 28 yaşındaki oyuncu, sol bekte de forma giyiyor. Ancak bu transferin de Kolarov gibi zor olduğu bildirildi.

  1. 13.8.2019
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