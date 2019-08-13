Kolarov Fenerbahçe'ye gitme konusunda ısrarlı!
Aleksandar Kolarov transferi son günlerde 'tıkanma' noktasına gelmişti. İtalyan basını, Roma’nın bırakmak istememesine rağmen Kolarov’un Fenerbahçe’ye gitme konusunda ısrarını koruduğunu kaydetti.
Ancak, Çizme'den gelen haber Sırp sol bek için hâlâ ümit olduğunu gösterdi. Radyospor'a konuşan İtalyan gazeteci Di Caprio, "Kolarov, Real Madrid karşısında ilk 11'de oynadı. Roma onu satmak istemiyor fakat Kolarov gitmek istiyor. Fenerbahçe'den gelen 2+1 yıllık teklifi cazip buluyor. Sözleşme tam anlamıyla Kolarov'un istediği gibi" ifadelerini kullandı. Transferin çok kolay gözükmediğini vurgulayan Di Caprio, "Fenerbahçe çok önemli bir aşamada fakat kolay olmayacak. Oyuncunun menajerleri de bu transferin olması yönünde çabalıyor. Kolarov, 2-2.5 milyon euro civarında sözleşme istiyor. Bonuslarla belki de 3 milyon euro olacak. Roma 5 milyon euro civarında bonservis bedeli talep ediyor" diye konuştu.
JESUS DA ÇOK ZOR!
Fenerbahçe'nin Roma'nın Brezilyalı stoperi Jesus için de teklif yaptığı belirtildi. 28 yaşındaki oyuncu, sol bekte de forma giyiyor. Ancak bu transferin de Kolarov gibi zor olduğu bildirildi.
- 13.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
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SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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