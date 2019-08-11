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Fenerbahçe'de Skrtel'den şok veda! Ali Koç ve Ersun Yanal...
Fenerbahçe'den ayrılarak İtalyan ekini Atalanta'ya transfer olan Slovak yıldız Martin Skrtel, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda mesajı yayınladı. Skrtel'in veda yazısındaki o ayrıntılar ise taraftardan tepki çekti.
11 Ağustos 2019 Pazar 10:54
Güncelleme: 11.08.2019 10:56
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İtalyan ekibi Atalanta'ya imza atan Martin Skrtel, sosyal medya hesabından şok bir veda mesajı yayınladı.
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Yıldız futbolcunun bu vedası Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepki ile karşılandı.
İşte Skrtel'in o sözleri;
"Sevgili Fenerbahçe ailesi! Fenerbahçe formasını giymek benim için büyük bir zevk ve onurdu! Türkiye'nin en büyük kulübünün renklerini taşıyan formayı!
Kulüpte geçirdiğim bu 3 güzel yıl boyunca gösterdiğiniz destek için tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum!