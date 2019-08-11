Fenerbahçe'de Skrtel'den şok veda! Ali Koç ve Ersun Yanal... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ağustos 2019, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Skrtel'den şok veda! Ali Koç ve Ersun Yanal...

Fenerbahçe'de Skrtel'den şok veda! Ali Koç ve Ersun Yanal...

Fenerbahçe'den ayrılarak İtalyan ekini Atalanta'ya transfer olan Slovak yıldız Martin Skrtel, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda mesajı yayınladı. Skrtel'in veda yazısındaki o ayrıntılar ise taraftardan tepki çekti.

11 Ağustos 2019 Pazar 10:54 Güncelleme: 11.08.2019 10:56
Fenerbahçe'de Skrtel'den şok veda! Ali Koç ve Ersun Yanal...

İtalyan ekibi Atalanta'ya imza atan Martin Skrtel, sosyal medya hesabından şok bir veda mesajı yayınladı.

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Fenerbahçe'de Skrtel'den şok veda! Ali Koç ve Ersun Yanal...

Yıldız futbolcunun bu vedası Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepki ile karşılandı.

Fenerbahçe'de Skrtel'den şok veda! Ali Koç ve Ersun Yanal...

İşte Skrtel'in o sözleri;

Fenerbahçe'de Skrtel'den şok veda! Ali Koç ve Ersun Yanal...

"Sevgili Fenerbahçe ailesi!
Fenerbahçe formasını giymek benim için büyük bir zevk ve onurdu! Türkiye'nin en büyük kulübünün renklerini taşıyan formayı!

Fenerbahçe'de Skrtel'den şok veda! Ali Koç ve Ersun Yanal...

Kulüpte geçirdiğim bu 3 güzel yıl boyunca gösterdiğiniz destek için tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum!

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