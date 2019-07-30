Son dakika: Fenerbahçeli Barış Alıcı Çaykur Rizespor'da! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
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Son dakika: Fenerbahçeli 'da!

Son dakika: Fenerbahçeli Barış Alıcı Çaykur Rizespor'da!

'de kamp kadrosuna dahil edilmeyen , 'a oldu. Fenerbahçe, resmi internet sitesinden transferi duyurdu.

'de kamp kadrosuna dahil edilmeyen , 'a kiralık olarak gönderildi.

Daha önce açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü İsmail Kartal, genç futbolcu ile ilgilendiklerini duyurmuştu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolcumuz Barış Alıcı, 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralanmıştır.

Oyuncumuza bu sezon mücadele edeceği Çaykur Rizespor'da başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

  1. 30.07.2019
  2. Güncelleme: 30.07.2019 14:09
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