Son dakika: Fenerbahçeli Barış Alıcı Çaykur Rizespor'da!
Fenerbahçe'de kamp kadrosuna dahil edilmeyen Barış Alıcı, Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Fenerbahçe, resmi internet sitesinden transferi duyurdu.
Fenerbahçe'de kamp kadrosuna dahil edilmeyen Barış Alıcı, Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderildi.
Daha önce açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, genç futbolcu ile ilgilendiklerini duyurmuştu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Futbolcumuz Barış Alıcı, 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralanmıştır.
Oyuncumuza bu sezon mücadele edeceği Çaykur Rizespor'da başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
- 30.07.2019
- Güncelleme: 30.07.2019 14:09
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Son dakika: Fenerbahçeli Barış Alıcı Çaykur Rizespor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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