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Fenerbahçe'ye iki yıldızından 20 milyon Euro'luk dev gelir!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazanmaya başladı. Takıma iki stoper, birer de orta saha ve golcü transferi yaparak transferi kapatmak isteyen Fenerbahçe'ye, satılması beklenen iki yıldızından toplam 20 milyon Euro'luk bir kaynak daha gelecek...
30 Temmuz 2019 Salı 12:09
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.
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Sarı-lacivertliler takıma iki stoper, bir 6 numara ve bir golcü katarak transferi noktalamak istiyordu.
Fenerbahçe'de orta sahada yaşanan kalabalık bazı isimlerle yolların ayrılacağı anlamına geliyordu.
Kanarya'da bu doğrultuda iki yıldız isimle yolların ayrılmasına karar verilirken, Fenerbahçe bu isimlerden de rekor bonservis bedeli elde edecek.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson, Ağustos ayıyla birlikte transferde adı en çok konuşulacak isim olacağa benziyor.