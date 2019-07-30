Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazanmaya başladı. Takıma iki stoper, birer de orta saha ve golcü transferi yaparak transferi kapatmak isteyen Fenerbahçe'ye, satılması beklenen iki yıldızından toplam 20 milyon Euro'luk bir kaynak daha gelecek...