Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral vakası! Bekir Akın... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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'de 2. vakası! ...

Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral vakası! Bekir Akın...

'nin genç oyuncusu için Inter, , ve Bologna'nın devrede olduğu iddia edildi. İtalyan kulüplerinin hedefi olan Bekir Akın, Fenerbahçe için ikinci vakası olabilir...

'de oynadığı maçlar ile dikkatleri üzerine çeken , derbisinde 70 metre top sürerek yaptığı asist sonrası adını duyurmuştu. İtalyan basınından Sport Face'in haberine göre Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Bekir Akın, 'dan Inter, Bologna, Portekiz'den ve 'dan kulüpleri tarafından izlemeye alındı.

INTER, BEKİR AKIN'I TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Inter'in 2002 doğumlu futbolcuyla yakından ilgilendiği ifade edilirken, Bekir Akın top sürme yeteneği yüksek ve çok hızlı bir sağ kanat olarak lanse edildi. İtalya Serie A ekibi Inter'in bu için Bologna ile yarışacağı kaydedildi. İtalyan takımlarının yanı sıra Sporting Lizbon ve Le Havre'nin de Bekir Akın'ı takip ettiği belirtildi.

Fenerbahçeli Bekir Akın kimdir?

17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Bekir Akın, aynı zamanda sol kanatta da görev yapabiliyor. Her iki ayağı güçlü olan genç oyuncu, Fenerbahçe altyapısında ortaya koyduğu performanslar ile dikkat çekiyor. Şubat ayında Fenerbahçe-Beşiktaş U17 takımların arasında oynanan maçta Bekir Akın, 70 metre topu sürdükten sonra muhteşem bir asist yapmış ve bu görüntüleri sosyal medyada alkış toplamıştı.

  1. 06.07.2019
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