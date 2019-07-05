Fenerbahçe'de Ersun Yanal 11'ini belirledi! İşte şampiyonluğa oynayacak kadro

Geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, gözünü gelecek sezona dikti. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın şimdiden 'şampiyonluğu' açıkladığı sezon öncesi, sarı-lacivertliler transferde de hareketli saatler yaşıyor. Yanal'ın istediği oyunculara bir bir imza attıran Fenerbahçe'nin bu doğrultuda gelecek sezonki kadrosunu fotomac.com.tr olarak sizler için derledik...
5 Temmuz 2019 Cuma 10:19
Güncelleme: 05.07.2019 10:19
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
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Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sportif direktör Damien Comolli, imzaları bir bir attırıyor.
İlk olarak Murat Sağlam'ı kadrosuna katarak transfere başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu, Yasir Subaşı ve Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi birçok ayrılık da yaşandı...
Sarı-Lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Skrtel, Neustadter, Valbuena ve Soldado ile yollar ayrıldı.