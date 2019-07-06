Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için Napoli'den şok teklif!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bonservis bedeliyle oyuncu transfer edebilmek için Eljif Elmas'ın satışını bekliyor. Sarı-Lacivertlilere Eljif ile uzun süredir ilgilenen Napoli'den resmi teklif gelirken, önerilen rakam Fenerbahçe'nin beklentilerinin çok altında kaldı...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 11:12
Güncelleme: 06.07.2019 11:12
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Fenerbahçe'nin Makedon genç yıldızı Eljif Elmas için Napoli'den teklif geldi.
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İtalyan basınının haberine göre Carlo Ancelotti'nin ısrarla transfer edilmesini istediği Eljif için Napoli, Fenerbahçe'ye 10 milyon euro teklif etti.
Napoli Başkanı De Laurentiis'in bizzat yürüttüğü transferde teklifi beğenmeyen Fenerbahçe, İtalyan ekibinden 18 milyon euro talep etti.
Fenerbahçe, 20 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro peşin ve 3 milyon euro bonus isterken gelecek ikinci teklifi beklemeye geçti.
NAPOLI TRANSFERDE ÇOK ISRARCI
Geçen sezon Serie A'yı 2. sırada bitiren Napoli'nin transferde ısrarcı olduğu ve bu hafta içinde Fenerbahçe'ye tekrar bir teklif götüreceği kaydedildi.