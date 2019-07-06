Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için Napoli'den şok teklif! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için Napoli'den şok teklif!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bonservis bedeliyle oyuncu transfer edebilmek için Eljif Elmas'ın satışını bekliyor. Sarı-Lacivertlilere Eljif ile uzun süredir ilgilenen Napoli'den resmi teklif gelirken, önerilen rakam Fenerbahçe'nin beklentilerinin çok altında kaldı...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 11:12 Güncelleme: 06.07.2019 11:12
Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için Napoli'den şok teklif!

Fenerbahçe'nin Makedon genç yıldızı Eljif Elmas için Napoli'den teklif geldi.

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Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için Napoli'den şok teklif!

İtalyan basınının haberine göre Carlo Ancelotti'nin ısrarla transfer edilmesini istediği Eljif için Napoli, Fenerbahçe'ye 10 milyon euro teklif etti.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için Napoli'den şok teklif!

Napoli Başkanı De Laurentiis'in bizzat yürüttüğü transferde teklifi beğenmeyen Fenerbahçe, İtalyan ekibinden 18 milyon euro talep etti.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için Napoli'den şok teklif!

Fenerbahçe, 20 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro peşin ve 3 milyon euro bonus isterken gelecek ikinci teklifi beklemeye geçti.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için Napoli'den şok teklif!

NAPOLI TRANSFERDE ÇOK ISRARCI

Geçen sezon Serie A'yı 2. sırada bitiren Napoli'nin transferde ısrarcı olduğu ve bu hafta içinde Fenerbahçe'ye tekrar bir teklif götüreceği kaydedildi.

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