Spor Toto Süper Lig’de 2018/2019 sezonunun EN’leri

Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun tamamlanmasının ardından kulüpler gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başaran Galatasaray'ı Medipol Başakşehir takip ederken, Beşiktaş üçüncü Trabzonspor dördüncü sırada ligi tamamlayan ekip oldu. Fenerbahçe ise kendi adına kâbus gibi geçen sezonu son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle altıncı sırada bitirebildi. Peki 2018/2019 sezonunun EN çok kart gören, EN az gol yiyen, EN çok tartışılan konusu, EN kısa ve EN uzun boylu isimleri, EN Centilmen kulüpleri veya isimleri kimler? Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız sezonunun ilginç istatistiklerini sizler için derledik. İşte 2018/2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun karnesi… FOTOMAC.COM.TR ÖZEL HABER...