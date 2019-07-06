Spor Toto Süper Lig’de 2018/2019 sezonunun EN’leri
Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun tamamlanmasının ardından kulüpler gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başaran Galatasaray'ı Medipol Başakşehir takip ederken, Beşiktaş üçüncü Trabzonspor dördüncü sırada ligi tamamlayan ekip oldu. Fenerbahçe ise kendi adına kâbus gibi geçen sezonu son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle altıncı sırada bitirebildi. Peki 2018/2019 sezonunun EN çok kart gören, EN az gol yiyen, EN çok tartışılan konusu, EN kısa ve EN uzun boylu isimleri, EN Centilmen kulüpleri veya isimleri kimler? Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız sezonunun ilginç istatistiklerini sizler için derledik. İşte 2018/2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun karnesi… FOTOMAC.COM.TR ÖZEL HABER...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 11:25
Güncelleme: 06.07.2019 11:30
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Spor Toto Süper Lig'de sezonun başlama düdüğü 10 Ağustos'ta çalmıştı. 26 Mayıs'ta oynanan son hafta mücadeleleri sonucunda da 2018/2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu tamamlanmış oldu.
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Şampiyonluk ipini Galatasaray göğüslerken, Medipol Başakşehir ikinci, Beşiktaş ise üçüncü olurken, dördüncü sırada ise Karadeniz ekibi Trabzonspor yer aldı.
Süper Lig'in tamamlanmasının ardından lig maratonunun öne çıkan isimleri, takımları ve istatistikleri de ortaya çıkmış oldu. Bu ilginç rakamları sizler için derledik. İşte 2018/2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun öne çıkan rakamları.
SEZON BAŞI İSTATİSTİKLERİ:
Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda mücadele eden futbolcular içinde en deneyimlisi 38 yaşındaki Bora Körk, en genci ise 16 yaşındaki Muhammed Emin Sarıkaya oldu.
Ahkisarspor'un 9 Haziran 1980 doğumlu file bekçisi Bora Körk, Medipol Başakşehir'in 7 Eylül 1980 doğumlu kaptanı Emre Belözoğlu'nun ay farkıyla önünde yer aldı ve ligin en deneyimli futbolcusu oldu.