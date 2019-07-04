Sergen Yalçın'dan süper UEFA kadrosu! Galatasaray'dan transfer... Son dakika haberleri
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Kamp çalışmalarının ikinci döneminde yaptıkları idman öncesinde açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA'nın kendileri için yeni bir heyecan olacağını ifade ederek kadro çalışmaları ve transferler hakkında bombaları patlattı.
"UEFA bizim için yeni bir heyecan olacak. Oyuncularımız ve biz heyecanlıyız. Şu anda bir hedef koymadık ama ilk etapta gruplara kalabilirsek bizim için iyi bir başarı diye düşünüyorum. 3 tane tur oynayacağız, kolay değil. Yavaş yavaş ilk maça belki hazır olmayacağız ama ilk turu atlatırsak ondan sonraki turlarda daha iyi olacağız" dedi.
"3-4 OYUNCU EKSİĞİMİZ BULUNUYOR"
Sergen Yalçın, takıma dahil edecekleri oyuncular ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydederek, "3-4 oyuncu eksiğimiz bulunuyor. Yönetim, başkan çalışıyorlar. Biz de fikir beyan ediyoruz. Umarım ikinci kampa kadar 2-3 oyuncu katabilirsek daha geniş bir kadro oluşturabiliriz."