Galatasaray için Okaka iddiası | Video haber
İtalyan basını, Golcü arayışındaki Galatasaray'ın Stefano Okaka'yı transfer etmek istediğini yazdı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'a İtalyan golcü geliyor
- Galatasaray'a yurt dışından sürpriz golcü! 19'luk Türk geliyor... Son dakika transfer haberleri
- Galatasaray'dan tam 6 transfer!
- Hasan Kartal'dan flaş sözler "Muriç takımda..."
- Galatasaraylı yıldızdan kulübe ihtarname!
- Banega'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!
- Galatasaray'a büyük piyango! Tam 10 milyon Euro
- Wesley Sneijder Galatasaray'a geri mi dönüyor? Menajeri açıkladı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.