Son dakika... Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdığını duyurdu!

Son dakika haberine göre; resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır.



Bu kararın hem Fenerbahçemize hem Mehmet Topal'a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ...

Tecrübeli ön libero, Sarı-Lacivertli kulüpte 6 yıl forma giydi. Mehmet Topal, Fenerbahçe formasıyla 6 yılda toplam 298 maça çıkarken, 24 gol atıp, 25 asist yapmayı başardı.

MEHMET TOPAL'DAN AÇIKLAMA

Mehmet Topal ilgili olarak "Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olduğum Haziran 2012'den bu yana tek isteğim ve amacım; bu asırlık çınarın başarılara imza atmasına katkı sağlamaktı. Bunun için de terimin son damlasını kadar çalıştım, çabaladım. Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım. Kulüp yönetimi ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2019-2020 sezonuna ait alacaklarımı bırakarak sözleşmemi fesih etme konusunda dün akşam itibariyle ortak bir karar üzerinde uzlaşma sağlandı." ifadelerini kullandı.

MEHMET TOPAL KİMDİR?

Mehmet Topal, 3 Mart 1986 tarihinde, Malatya'da dünyaya geldi. 1999-2002 yılları arasında, Malatya Belediyespor'un altyapısında top koşturduktan sonra, 1999 yılında Çanakkale Dardenelspor'a transfer oldu.

2002-2006 yılları arasında, Çanakkele Dardanelspor forması ile 33 maça çıkan futbolcu, bu maçlarda toplam 6 gol kaydetti. Defansif orta saha pozisyonunda oynayan ve gerektiğinde defans pozisyonunda da görev yapabilen Topal, Dardanelspor'daki başarılı futbolu ile Galatasaray yönetiminin dikkatini çekti.

Galatasaray S.K.'ne, bir milyon dolar karşılığında, beş yıllık bir sözleşmeye imza atarak katılan Topal, böylece 14 numaralı formanın sahibi oldu. Teknik direktör Erik Gerets zamanında fazla forma giyme şansı bulamayan başarılı oyuncu, 2007-2008 sezonunda, Feldkamp'ın yönetime gelmesi ile birlikte ilk 11'de, sakatlanan Tobias Lindreoth'un yerine geçerek kendisine yer buldu.

Galatasaray'da gösteriği performans sayesinde A Milli Futbol Takımı'nda kendisine yer bulan Topal, Almanya-Türkiye maçında, Gökhan Zan'ın sakatlığı nedeniyle kadroya alındı ve de başarılı performansı nedeniyle pek çok Avrupa kulübünün ilgisini çekti.

2008 yılında, Galatasaray ile olan sözleşmesini beş yıllığına uzatan deneyimli orta saha oyuncusu, Avrupa kulüplerinden gelen teklifleri reddederek takımında kalacağını açıkladı.

2009-2010 sezonunun ilk kısmını, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak geçiren Topal, ilk yarının bitmesinden önce iyileşerek sahalara geri döndü. Uzun bacakları ve top çalma yeteneğinden dolayı örümcek lakabı ile tanınan Mehmet Topal, Türk futbolunun en fazla gelecek vaat eden oyuncularından birisi olarak nitelendiriliyor.

Topal, 14 numaralı formayı giymesinin sebebinin idolü olan Patrick Vieira olduğunu söylerken, Vieira'nın şut çekme tekniklerini de kendisine örnek aldığını gizlemiyor.