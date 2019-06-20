Kostas Sloukas Fenerbahçe Beko'ya imzayı attı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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imzayı attı!

Kostas Sloukas imzayı attı!

Beko ile kontratı bu sezon sonunda bitecek olan , geleceğiyle ilgili kararı verdi. Yunan basketbolcu, 'un teklifini reddetti ve Fenerbahçe Beko ile anlaştı.

Beko'nun önemli isimlerinden geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe Beko ile kontratı bu sezon sonunda bitecek olan Kostas Sloukas, geleceğiyle ilgili kararı verdi. Yunan basketbolcu, 'un teklifini reddetti ve Fenerbahçe Beko ile anlaştı.

OLYMPIAKOS'TAN 5,4 MİLYON EURO

Olympiakos, 29 yaşındaki Kostas Sloukas'a 3 yıl için 5,4 milyon euroluk teklif yaptı. İlk yıl 1,6 milyon euro, ikinci yıl 1,7 milyon euro ve üçüncü yıl 2,1 milyon euroluk teklif alan Kostas Sloukas, Olympiakos'un bu teklifini düşük buldu.

Yunan ekibi Olympiakos'u geri çeviren Kostas Sloukas, Fenerbahçe Beko'da kalma kararı verdi ve sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. Sloukas, Fenerbahçe'nin üç yıl için toplamda 6 milyon euro teklif ettiği yeni konratı kabul etti.

Yunan basını, Kostas Sloukas'a önerilen sözleşmenin 1+1+1 şeklinde olduğunu duyurdu. Sloukas'ın kararından ile yola devam edecek olmanın önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Bu arada Lassa'nın da Fenerbahçe'nin teklifine yakın bir rakam önerdiği ancak Sloukas'ın, bu teklifi de geri çevirdiği öne sürüldü.

  1. 20.06.2019
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