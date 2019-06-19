CANLI | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçında Anadolu Efes'i konuk ediyor. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes sahadan galip ayrılması halinde 10 yıl ardından şampiyonluğa ulaşacak ve tarihinde 14. kez mutlu sona ulaşarak lig tarihinin en çok şampiyon olma unvanını pekiştirecek. Üst üste 4. şampiyonluğunu isteyen Fenerbahçe Beko cephesi ise seriyi 7. maça bırakmak istiyor. 20.00'de başlayan ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma TRT Spor ve tivibu Spor 2'den naklen yayınlanıyor.

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1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 17-14 Anadolu Efes

2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 38-36 Anadolu Efes

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 48-44 Anadolu Efes

FENERBAHÇE BEKO'NUN KADROSU

Dixon, Sloukas, Sinan, Melih, Egehan, Ergi, Guduric, Datome, Kalinic, Barış, Melli, Ahmet.

ANADOLU EFES'İN KADROSU

Larkin, Micic, Doğuş, Ömer Can, Simon, Buğrahan, Onuralp , Metecan, Yiğitcan, Moerman, Dunston, Sertaç.



Türkiye'nin en üst düzey basketbol liginde normal sezonu lider tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, play-off çeyrek final serisinde Banvit'i 2-0'la geçerek yarı finale çıktı. Bu turda Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşan Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak finale yükseldi. Finalde Fenerbahçe Beko ile eşleşen Anadolu Efes, oynanan 5 maçın 3'ünü kazandı. Lacivert-beyazlı ekip, büyük avantaj yakaladığı serinin 6. maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçı kazanması durumunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

BU SEZONKİ 13. RANDEVU

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, bu sezon 13. kez karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'nde 3 kez karşılaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi normal sezonunda 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti. İki ekip, Süper Lig play-off final serisinde ise 5 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 7'sinde Anadolu Efes sahadan galip ayrılırken, 5 müsabakayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.

ANADOLU EFES, 14. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

Anadolu Efes, Süper Lig'de geride kalan 52 sezonda 13 kezle en fazla şampiyonluk elde eden takım konumunda. Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997 sezonlarını şampiyon tamamladı.

Anadolu Efes, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında da üst üste 4 şampiyonluk yaşadı. En son 2008-2009 sezonunda şampiyon olan Anadolu Efes, yarın sahaya 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandırmak ve 14. kez mutlu sona ulaşmak için çıkacak.

Fenerbahçe'nin serisi sona erebilir

Anadolu Efes'in yarınki maçı kazanması durumunda Fenerbahçe'nin Basketbol Süper Ligi'ndeki 3 sezonluk şampiyonluk serisi sona erecek. Başantrenörlüğe Zeljko Obradovic'in getirilmesinin ardından hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon tamamladı. Anadolu Efes, yarınki maçı kazanması halinde Fenerbahçe'nin 3 sezonluk şampiyonluk serisini de bitirecek.

ATAMAN, 4. ŞAMPİYONLUĞU KOVALIYOR

Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki 4. Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor. Anadolu Efes'in başında 2008-2009, Beşiktaş ile 2011-2012 ve Galatasaray'ı çalıştırırken 2012-2013 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Ataman, yarın Fenerbahçe Beko karşısına Basketbol Süper Ligi'nde 4. kez mutlu sona ulaşmak için sahaya çıkacak.