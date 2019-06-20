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Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçeli yöneticiler bütün mevkilere oyuncu bakıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın eski yıldızı ve siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen ismi gündemine aldı. İstanbul'a gelen yıldız futbolcu Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirecek...
20 Haziran 2019 Perşembe 11:39
Güncelleme: 20.06.2019 11:39
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...
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Mali yönden sıkıntılı günler yaşayan sarı-laciverliler, Eljif Elmas'ı iyi bir bonservis bedeli ile satarak transfere kaynak yaratacak.
Birçok oyuncu ile temas halinde olan Fenerbahçeli kurmaylar yeni yapılacak transferlerde hata yapmak istemiyor.
Bütün mevkilere oyuncu bakan sarı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Takıma yeni katılacak isimlerde geçtiğimiz sezonki hataları yapacak durumlarının olmadığını bilen Fenerbahçe yönetimi takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerin peşine düştü.