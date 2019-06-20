Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçeli yöneticiler bütün mevkilere oyuncu bakıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın eski yıldızı ve siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen ismi gündemine aldı. İstanbul'a gelen yıldız futbolcu Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirecek...