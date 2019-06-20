Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a geldi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçeli yöneticiler bütün mevkilere oyuncu bakıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın eski yıldızı ve siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen ismi gündemine aldı. İstanbul'a gelen yıldız futbolcu Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirecek...

20 Haziran 2019 Perşembe 11:39 Güncelleme: 20.06.2019 11:39
Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a geldi

Mali yönden sıkıntılı günler yaşayan sarı-laciverliler, Eljif Elmas'ı iyi bir bonservis bedeli ile satarak transfere kaynak yaratacak.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a geldi

Birçok oyuncu ile temas halinde olan Fenerbahçeli kurmaylar yeni yapılacak transferlerde hata yapmak istemiyor.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a geldi

Bütün mevkilere oyuncu bakan sarı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a geldi

Takıma yeni katılacak isimlerde geçtiğimiz sezonki hataları yapacak durumlarının olmadığını bilen Fenerbahçe yönetimi takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerin peşine düştü.

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