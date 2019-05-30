Fenerbahçe Beko yarı finalde – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Beko yarı finalde

Fenerbahçe Beko yarı finalde

play-off serisi 3. maçında Beko ’u farklı yenerek seriyi 2-1 yaptı ve yarı finalde ’la eşleşti.

Tahincioğlu play-off üçüncü maçında Beko, konuk ettiği 'u 92-59 yenerek seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, play-off yarı final serisinde 'ın rakibi oldu. İki takımın da hücumda etkili başladığı maçın ilk çeyreği 22-17'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekip ikinci çeyrekte 24-14'lük skoru yakalayarak farkı açmayı başardı ve ilk yarıyı 46-31 üstün kapattı. Fenerbahçe, son bölümde farkı açmayı başardı ve final periyoduna 63-44 önde giren taraf oldu. Maçın son çeyreğinde farkı artıran Fenerbahçe, 4:45 kala skoru 81-46'ya getirirken 'in ilk maçta Gabriel'in yaptığı hareketi yapması sonucunda saha karıştı. Türk Telekom oyuncuları Gabriel ve Redding, Fenerbahçe benchine doğru hareketlendiler. Olaylar yatıştırıldıktan sonra hakemler Telekom benchini, Redding ve Nikola Kalinic'i teknik faul ile cezalandırıldılar.
  1. 30.5.2019
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