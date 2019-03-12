Fenerbahçe'de Valbuena 1 ay yok!

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Valbuena 1 ay yok! Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Fransız oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

15 Mart'taki Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek olan Valbuena'nın milli takım arası ve seçimler sebebiyle 7 Nisan'da oynanacak Ankaragücü karşılaşmasına yetiştirilmesi için seferberlik başlatıldı.

Tecrübeli oyuncunun tedavi süreci sonrası yüksek ihtimalle Ankaragücü maçında oynayacağı, ancak yetişememe ihtimalinin de söz konusu olabileceği ifade edildi.

DİĞER SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU...

Sakatlığı bulunan Mehmet Topal ise Demir Grup Sivasspor maçında forma giyebilecek. Diğer bir sakat oyuncu konumundaki Nabil Dirar'ın ise durumu belirsiz.

