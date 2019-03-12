Fenerbahçe'de Valbuena 1 ay yok!
Son dakika bilgisine göre; Medipol Başakşehir maçında aldığı darbeye bağlı olarak sakatlık yaşayan Fenerbahçeli Mathieu Valbuena’nın durumu netleşti. Fransız yıldızın 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Valbuena 1 ay yok! Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Fransız oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
15 Mart'taki Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek olan Valbuena'nın milli takım arası ve seçimler sebebiyle 7 Nisan'da oynanacak Ankaragücü karşılaşmasına yetiştirilmesi için seferberlik başlatıldı.
Tecrübeli oyuncunun tedavi süreci sonrası yüksek ihtimalle Ankaragücü maçında oynayacağı, ancak yetişememe ihtimalinin de söz konusu olabileceği ifade edildi.
DİĞER SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU...
Sakatlığı bulunan Mehmet Topal ise Demir Grup Sivasspor maçında forma giyebilecek. Diğer bir sakat oyuncu konumundaki Nabil Dirar'ın ise durumu belirsiz.
- 12.03.2019
-
Trabzonspor'da Nwakaeme farkı
Toplam 1
Yorum
baksoy Geç alınmış bir karar OLCAY neden bu kadar uzun süre takımdan uzak bırakıldı ?
-
Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek: 'Başın öne eğilmesin'
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat olan futbolcuları dinlendirip yedek kulübesinden birilerini sahaya sürmek daha iyi olmaz mı ? Amiri , İbanez neden alındı ?
-
'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu
Toplam 1
Yorum
murat başakşehir taraftarı aynı tezahüratı başka takıma yapsa emre belezoğlu yine aynı tepkiyi gösterip taraftarı sustururmuydu acaba?
Fenerbahçe'de Valbuena 1 ay yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.