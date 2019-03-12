Son dakika: Fenerbahçe'de Valbuena 1 ay yok!
12 Mart 2019, Salı
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'de Valbuena 1 ay yok!

Fenerbahçe'de Valbuena 1 ay yok!

Son dakika bilgisine göre; maçında aldığı darbeye bağlı olarak sakatlık yaşayan Fenerbahçeli ’nın durumu netleşti. Fransız yıldızın 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

'de sakatlığı bulunan Valbuena 1 ay yok! maçında sakatlanan Fransız oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

15 Mart'taki mücadelesinde forma giyemeyecek olan Valbuena'nın milli takım arası ve seçimler sebebiyle 7 Nisan'da oynanacak Ankaragücü karşılaşmasına yetiştirilmesi için seferberlik başlatıldı.

Tecrübeli oyuncunun tedavi süreci sonrası yüksek ihtimalle Ankaragücü maçında oynayacağı, ancak yetişememe ihtimalinin de söz konusu olabileceği ifade edildi.

DİĞER SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU...

Sakatlığı bulunan ise Demir Grup Sivasspor maçında forma giyebilecek. Diğer bir sakat oyuncu konumundaki Nabil Dirar'ın ise durumu belirsiz.

Fenerbahçe'de Valbuena 1 ay yok

  1. 12.03.2019
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