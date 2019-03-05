Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de salonda egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman; bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını 6 Mart Çarşamba günü Can Bartu Tesislerimizde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 05.03.2019
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thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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