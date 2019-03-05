Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de salonda egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman; bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını 6 Mart Çarşamba günü Can Bartu Tesislerimizde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

